Home Notizie The Voice Kids 2023: casting, cantanti, coach, come funziona e quando inizia il talent show di Rai1

The Voice Kids 2023: casting, cantanti, coach, come funziona e quando inizia il talent show di Rai1

Anticipazioni, coach, cantanti, conduttrice, casting e come funziona, dove vederlo in diretta streaming e replica The Voice Kids 2023