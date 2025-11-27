The Rainmaker, il bestseller di John Grisham diventa una serie tv: 5 motivi per cui seguire la nuova produzione Lionsgate

Legal drama in Italiano vuol dire dramma a base di Giurisprudenza. La materia degli avvocati diventa fonte d’intrattenimento con film e serie tv. In principio era Ally McBeal, poi sono arrivate Le Regole del Delitto Perfetto. Successivamente è stata la volta di Better Call Saul e adesso tocca anche a The Rainmaker.

Un cult movie direttamente dai romanzi di John Grisham. L’adattamento più riuscito, a livello cinematografico, è quello di Francis Ford Coppola che hanno tradotto, in Italiano, con L’uomo della pioggia. Il precedente di Coppola ha ispirato The Rainmaker, ma occorre fare una premessa. Questa serie, che inizia il prossimo 5 dicembre 2025 sui canali Sky, non è il classico legal drama. La Giurisprudenza è il concetto chiave, ma non è il perno della serie.

The Rainmaker arriva su Sky

Il prodotto si basa, interamente, sulla parabola di Rudy Baylor che si trova invischiato nel suo primo grande caso e dovrà fronteggiare tutte le insidie del mestiere. Un giovane neolaureato in legge che si trova ad affrontare la partita della vita. Non sarà da solo, a sostenerlo c’è un team di lavoro che non lo molla. Questa componente di gruppo sarà uno dei principali valori di un drama che strizza l’occhio al thriller. Niente è come sempre (e non solo perché si parla di vicende realmente accadute).

Il repertorio di Grisham, infatti, è noto per la propria credibilità. L’autore ha enfatizzato alcuni aspetti in ogni suo lavoro, ma l’autenticità non può mai mancare. I romanzi, così come i film e le serie che ne prendono spunto, sono costanti riferimenti al mondo circostante e alla natura umana che cambia. La Giurisprudenza regola la legge, ma il contesto che porta a un’udienza (così come allo svilupparsi di un’inchiesta) è impossibile da governare.

Un nuovo tipo di legal drama

Quindi, i primi due motivi per seguire The Rainmaker sono la veridicità che trasmette e gli intrecci della trama. Una vera e propria architettura scenica in evoluzione: ciascun episodio, e sono 10 in totale, è un tassello necessario per costruire il mosaico finale. Il disegno che verrà fuori sarà in grado di stravolgere le convinzioni più radicate.

La verità è imparziale, gli avvocati no: basterebbe il claim per descrivere il terzo motivo per cui guardare la serie Sky. The Rainmaker è anche uno specchio sulla società americana (e non solo) quando si cominciano a toccare alti livelli. Più si sale, nella carriera e nella vita, maggiori sono le rinunce e i compromessi.

L’illusione del sogno americano

I protagonisti della serie convivono con alcune rinunce e altrettante cicatrici personali che li rendono emotivamente presenti, ma anche fortemente ridimensionati. Personalità senza scrupoli non perchè hanno tutto da perdere, ma perchè non hanno più nulla in cui credere. Il lavoro li tiene a galla dentro una giungla costante tra quel che è possibile e quel che è giusto. La verità, spesso, lascia spazio ad altro per alimentare quello che in molti definirebbero ancora sogno americano. Grisham, forse, sottolinea che siamo di fronte all’ennesima grande illusione.

Il quarto e quinto motivo per guardare The Rainmaker riguarda gli attori della serie: all’interno dei 10 episodi ci saranno tanti grandi camei dello star system USA e non solo. Al netto della bravura dei protagonisti principali, è possibile notare tanti interpreti promettenti che cercano riscatto. Questo lavoro, proprio come è stato Le Regole del Delitto Perfetto, si dimostrerà un trampolino di lancio per moltissimi volti noti ma non ancora alla ribalta.

Il Rapporto Pelican 2.0

In primis Milo Callaghan che abbiamo imparato a conoscere in Rivals, ma in questo nuovo progetto seriale mostrerà altri registri in grado di classificarlo, ormai, come un interprete completo. Dal 5 dicembre 2025, The Rainmaker arriverà su Sky ma sarà una serie destinata a cambiare anche il mondo del cinema. Una commistione, quella tra film e serie tv, di cui non è più possibile fare a meno. Coppola ringrazia e aspetta, i fasti de L’uomo della pioggia stanno per imbattersi in un altro importante termine di paragone. Il Rapporto Pelican docet.