The Nightfall, tutto sulla nuova serie turca: trama, personaggi, messa in onda

Sta per approdare su Canale 5 una nuova dizi turca: The Nightfall. Quello che c’è da sapere su trama e cast.

Si avvicina la conclusione per La notte nel cuore. E dopo aver scoperto come finirà l’avvincente storia dei due gemelli Melek e Nuh la dizi ambientata in Cappadocia passerà la mano a un’altra soap turca. Il suo nome è The Nightfall (Bir Gece Masalı in originale) e il suo sbarco sulla rete ammiraglia Mediaset si annuncia come imminente.

A Cologno Monzese continuano a puntare forte sui prodotti di matrice turca. In questi anni il pubblico italiano si è lasciato conquistare da titoli come Terra amara, Endless Love e, in tempi più recenti, dalle trame intricate di Tradimento, La forza di una donna, Forbidden Fruit. Adesso è il turno di The Nightfall. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie turca.

The Nightfall: trama e data di messa in onda della nuova soap di Canale 5

The Nightfall dovrebbe entrare a far parte del palinsesto invernale di Mediaset. Al momento però ancora non è stata comunicata la data ufficiale del debutto. Stando alle anticipazioni la nuova soap turca dovrebbe fare il suo esordio a cavallo del vecchio e del nuovo anno, dunque tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

In ogni caso bisognerà attendere il gran finale de La notte nel cuore. Ma qual è la trama di The Nightfall? La storia ruota intorno alla vicenda umana e professionale dell’ispettore di polizia Mahir Yılmaz, interpretato da Burak Deniz. L’attore classe 1991 è già noto in Italia per aver partecipato a diverse serie tv come Interrupted – L’amore incompiuto, Le fate ignoranti, Another Love.

L’ispettore Mahir ritorna nella sua città natale per riaprire il “cold case” legato all’assassinio di suo padre. Le indagini lo portano rapidamente sulle tracce della potente famiglia Kılımcı, a sua volta appartenente a un clan. La svolta matura nel corso delle ricerche. Yılmaz incontra infatti Canfeza Kılımcı.

Canfeza, giovane e enigmatica donna, è un membro della famiglia Kilimci. Ma è all’oscuro dei loschi traffici dei suoi parenti. Senza conoscere il suo vero nome, Mahir la chiama “Şehrazat”. Tra i due nasce un legame profondo che però rischia di incrinarsi quando il protagonista si accorge che il sospettato numero uno per l’omicidio è Kürşat, il padre di Canfeza.

Da lì in avanti Mahir si trova davanti a un bivio, tragicamente diviso tra il desiderio di giustizia per il padre e il sentimento sempre più intenso per la ragazza che, suo malgrado, fa parte della famiglia che potrebbe essere responsabile della distruzione della sua. Anche Canfeza, ignara di quanto accaduto in passato, si trova a fare i conti con rivelazioni che metteranno in dubbio tutto quanto sapeva sulla sua famiglia.

Mentre le indagini proseguono, Mahir viene a sapere che Kürşat sta per fare ritorno a Denizli per le nozze della figlia. Per il giovane ispettore si presenterà l’occasione attesa da anni per affrontare il suo nemico.

Il cast di The Nightfall

La serie prossimamente in onda su Canale 5 è diretta da Emre Kabakusak, scritta da Selda Akın, Cihan Çalıskantürk ed Eda Tezcan e prodotta da NGM. La parte di Canfeza Kılımcı è interpretata dalla giovane attrice turco albanese Su Burcu Yazgı Coşkun (classe 2005). Nella parte di Kürşat Kılımcı troviamo invece Gürkan Uygun.

Nella nuova dizi Mediaset recita anche un’altra vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5: Caner Şahin, alias il malinconico Tolga di Tradimento, il “Romeo turco” che insegue invano il suo amore impossibile per Oylum e muore tragicamente nel finale della soap per salvare il padre. In The Nighrfall Şahin interpreterà Ozan Erdemir.