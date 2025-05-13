The Family, le trame fino al 16 maggio: Ibrahim va in coma

Prosegue il fortunato filone della soap turche di Canale 5 con la seconda stagione di The Family. La dizi è già disponibile nel canale a pagamento di Mediaset Infinity Dreamers and Love, dedicato alle serie turche e ai film romantici. Da lunedì a venerdì The Family viene trasmessa su Canale 5 ma in piccoli appuntamenti di poco superiori alla decina di minuti, tra le 16:50 alle 17.

Le puntate saranno poi visibili anche su Mediaset Infinity. Prima di vedere cosa attende il pubblico fino a venerdì 16 maggio, ecco dove sono arrivate le trame dell’ultima stagione (adattamento turco della celebre serie televisiva Usa I Soprano – The Sopranos). Aslan ha deciso di portare i bambini in carcere da Leyla, visto che la madre di Zeynep e Kaya non uscirà, contrariamente a quanto previsto, a causa di una serie di situazioni che l’hanno vista coinvolta.

Hulya tenta di tutto per avere la custodia dei nipoti, ma l’ingombrante presenza di Nedret in casa diventa molto problematica. In carcere qualcuno somministra a Leyla una sostanza proibita. Risultato: analisi compromesso e condanna aumentata. Iskender e Turgut seguono Ibrahim: scoprono così che si incontra con Cihan.

The Family 2, trame fino al 16 maggio: Ibrahin finisce in coma

Le anticipazioni dei nuovi episodi di The Family in onda spezzettati fino a venerdì 16 maggio rivelano che Aslan organizzerà una cena con tutta la famiglia. La scusa ufficiale sarà il tentativo di stemperare le tensioni familiari. La realtà però è un’altra. La cena non è altro che un piano per attaccare Ibrahim, che finirà il coma diabetico davanti a tutti.

Serap sostituirà infatti la siringa della sua insulina per mandare in coma Ibrahim, costretto così a un trasporto d’urgenza in ospedale. A quel punto Devi, per evitare altri traumi a Kaya e Zeynep, porta via i bambini. Così facendo però scatena le ire di Aslan e Hülya. Nelle puntate successive Devin proverà ancora ad allontanare Zeynep e Kaya dalla casa di famiglia mentre Leyla si trova in prigione.

Aslan non starà a guardare e reagirà a questo tentativo. Bedri organizzerà un incontro su una barca per fare affare con alcuni russi. Sempre Aslan non perderà occasione per denigralo l’ennesima volta.

The Family, seconda stagione: quante puntate sono previste, trama e protagonisti

La seconda stagione di The Family si compone di 17 episodi della durata di 45 minuti ciascuno. Canale 5 li suddividerà in quattro parti fino a raggiungere un totale di 55 episodi. La serie, prodotta da Ay Yapım, è diretta da Ahmet Katıksız e Gökçen Usta. The Family (che nell’originale turco si intitola Aile) è ambientata a Istanbul. Le riprese sono state girate tra il 2023 e il 2024.

The Family, considerata un esperimento di soap opera criminale, ruota intorno ai legami familiari e a relazioni di potere. Gli “ingredienti” sono quelli tipici delle telenovelas: amore, tradimento, vendetta, mescolati a virtù come lealtà e sacrificio. Il protagonista di The Family è Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ), boss di una potente famiglia criminale di Istanbul.

Un altro personaggio cruciale è quello della psicologa Devin Akın (Serenay Sarıkaya), professionista affermata e di successo. Tutto cambia quando la donna entra nella vita di Aslan e tra i due scatta la passione. Devin però deve fare i conti con il torbido passato di Aslan e tutte le conseguenze del caso.