The Family, anticipazioni ultime puntate: l’addio al celibato di Bedri si trasforma in tragedia

Sabato 5 luglio si conclude la seconda stagione di The Family – già rilasciata interamente in streaming su Mediaset Infinity. Le ultime puntate di The Family 2 vanno in onda alle 16.20 da lunedì a mercoledì, mentre giovedì 3 e venerdì 4 luglio la dizi viene trasmessa alle 16, non essendoci più il daily de L’Isola dei famosi, che si conclude il 2 luglio.

Prima di vedere cosa ci riservano le anticipazioni delle ultime puntate di The Family 2, ricapitoliamo quanto accaduto negli appuntamenti precedenti della soap con Aslan e Devin. Yagmur ha messo al corrente Bedri e Nedret del suo passato da escort, ricevendo dai due anche solidarietà e comprensione.

Aslan ha risposto al sabotaggio del porto da parte degli uomini di Babur. Seher è deceduta ma ha chiesto a tutti di gioire cantando e danzando al suo funerale anziché piangere. Malgrado il dolore, per rispettare il volere della nonna non vengono annullati eventi prima del matrimonio tra Yagmur e Bedri.

The Family 2, finisce in tragedia l’addio al celibato di Bedri

Nella puntata di domenica 29 giugno gli uomini di Babur hanno interrotto l’addio al celibato di Bedri e lo hanno rapito con la minaccia di ucciderlo per mandare un avvertimento ad Aslan. Nel corso dei prossimi episodi Aslan e Cihan organizzeranno un piano per far sapere a Babur che a casa di Kiymet c’è molto denaro. A che scopo? Niente altro che spingerlo al furto.

A quel punto Cihan farà scappare Ceyrek che inseguirà Babur e lo ucciderà. Tuttavia i soldi gli esploderanno mentre cerca di prenderli facendolo finire ustionato in ospedale. Qui apprenderà che la famiglia Soykan si prepara a festeggiare le nozze di Bedri e Yagmur al porto turistico. Bedri e Yagmur si sposeranno e la cerimonia si svolgerà senza alcun incidente.

Ceyrek riuscirà a evadere dal carcere si presenterà al molo dove si stanno svolgendo le nozze. Nel tentativo di uccidere Aslan, finirà invece per ferire a morte Cihan. Aslan e Hulya saranno pronti a vendicarsi e proporranno a Kiymet di mettere fine una volta per tutta alla faida. Nel frattempo Aslan e Devin scopriranno che la gravidanza di Devin è a rischio.

Aslan troverà un ristorante a Urla e penserà di acquistarlo malgrado il gestore non sia convinto di volerlo vendere. Intanto Devin, sempre più indebolita e affaticata, verrà trasportata in ospedale. Durante la puntata finale della soap, in onda su Canale 5 alle 16 del 5 luglio, scopriremo che Devin entrerà in travaglio durante il fidanzamento di Turgut e Asuman.

La donna dovrà affrontare un parto molto rischioso per lei e il bambino che porta in grembo. La puntata termina con una scena del 2029 che vede Aslan festeggiare insieme al figlio nel ristorare Urla. Tutto sembrerà indicare che il parto è stato fatale per Devin. Ma sarà davvero andata così?