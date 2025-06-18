The Family, anticipazioni prossime puntate: Elif comunica a Ekrem di aspettare un bambino, la sua reazione

Sempre più fitte le trame della seconda stagione di The Family, la soap turca ispirata alla serie statunitense I Soprano. The Family va in onda su Canale 5 nel daytime pomeridiano verso le 16:00. Nelle puntate fino al 22 giugno non mancheranno rivelazioni come quella di Elif (Zeynep Yüce) al marito Ekrem, uno degli uomini fidati di Aslan.

La giovane donna rivelerà al consorte di aspettare un bambino. Come reagirà Ekrem? Nelle puntate precedenti Aslan, intenzionato sempre a partire da solo con Devin, ha dovuto fare i conti con l’avanzamento della malattia di Seher. Nel frattempo Hulya ha cercato di sfruttare la scoperta del fatto che Bedri è figlio di Ilyas per ricattare Nedret, minacciando di rivelare al figlio la vera identità di suo padre se i due non si trasferiranno ad Adana.

The Family, anticipazioni: la reazione di Ekrem alla gravidanza di Elif

Sempre nelle puntate precedenti, alcuni dei membri della famiglia hanno approfittato di ogni occasione utile per confrontarsi. Serap, sempre più preda del proprio stato d’animo, ha affrontato prima Hülya per rivangare il passato e il suo tentativo di suicidio. Successivamente ha avuto un confronto con Cihan, rinfacciandogli di essere uno dei Soykan, che considera persone detestabili.

Aslan nel frattempo ha cominciato a sospettare che la madre gli abbia nascosto fatti molto gravi sulla sua famiglia. Scopre che quando Serap tentò di suicidarsi fu proprio Hülya a trasportarla in ospedale. Nel frattempo Elif comunica a Ekrem di aspettare un bambino. Il marito non capisce inizialmente (quando Elif gli fa vedere il test positivo pensa si tratti un esame per rilevare la presenza del Covid). Ma quando capisce che la moglie è incinta salta subito al settimo cielo.

Da una notizia lieta si passa subito al dramma. Tutto accade durante la cena per festeggiare i 95 anni di Seher. Serap rivela la violenza subita da ragazzina da parte di Yusuf Soykan, un fatto al quale Hulya non aveva voluto credere. Poi si toglie la vita. Sconvolto dal suicidio della moglie del fratello, Aslan giura di non collegare mai più il nome di suo padre a qualcuno della famiglia.

Un’altra lieta notizia prima del dramma

Intanto anche Devin si accorge di essere incinta e lo comunica a Aslan, felicissimo alla notizia di diventare padre ma anche in ansia per quello che attenderà la sua famiglia in futuro. Nello stesso tempo Bedri affronta con risolutezza il nipote di un criminale che aspira a controllare il porto. Yagmur confida a Devin che Bedri gli ha proposto di sposarsi. Hulya deve prendere una decisione: confessare o meno alla fondazione il suo silenzio quando il marito si approfittò di Serap?

Ilyas progetta una terribile vendetta contro tutta la famiglia Soykan. Hülya alla fine confessa alla fondazione le malefatte di Yusuf perpetrate anche grazie al suo silenzio colpevole e fa pubblica ammenda per aver ignorato la sofferenza di Serap. La donna si guadagna così la clemenza di Cihan. Ma non è finita: la famiglia passa il Capodanno insieme in un locale riservato.

Aslan concede la serata libera ai suoi uomini, che però vengono rapiti da quelli di Ilyas e picchiati per fargli confessare dove si trovano i Soykan. Ilyas così ha il via libera per mettere in atto la sua vendetta. Tutti ne escono indenni, fuorché Devin. Colpita al torace, la moglie di Aslan viene portata in ospedale in condizioni disperate.