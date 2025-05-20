The Family, anticipazioni fino al 23 maggio: cosa succederà nelle prossime puntate

Non si ferma l’appuntamento settimanale – da lunedì a venerdì – con la seconda stagione della soap turca The Family, trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Dal 19 maggio, con la fine dell’appuntamento con il daytime pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, lo spazio a disposizione della dizi si allunga dalle 16:25 fino alle 17:04.

The Family 2 – Aile nell’originale turco – è già disponibile su Infinity Dreamers and Love, il canale a pagamento di Mediaset dedicato alle serie turche e ai film romantici. Come ben sanno gli appassionati, nelle dizi non mancano mai amori tormentati, misteri e intrighi familiari. The Family non fa eccezione a questo riguardo.

In questo periodo i protagonisti della soap (Devin, Zeynep, Kaya e Hulya) si trovano a fare i conti con un vortice crescente di tensioni che mettono a rischio i legami familiari e la vita dei più vulnerabili. Nelle puntate fino al 23 maggio la situazione si farà sempre più tesa. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi di The Family 2.

The Family 2, anticipazioni delle puntate fino al 23 maggio

Prima di vedere cosa ci riservano le anticipazioni delle prossime puntate non sarà inutile ricapitolare cosa è successo negli scorsi episodi di The Family. Col pretesto di voler placare i contrasti, Aslan ha organizzato una cena invitando tutta la famiglia. In realtà il suo vero intento era quello di fare del male a Ibrahim. Serap ha sostituito la siringa della sua insulina e l’uomo è finito in coma diabetico davanti agli occhi di tutti.

Per evitare altri traumi ai piccoli Kaya e Zeynep, Devin li ha portati via facendo irritare Aslan e Hülya. Negli episodi fino al 20 di maggio, rivelano le anticipazioni, Devin proseguirà nel suo tentativo di allontanare i bambini dalla casa di famiglia mentre Leyla si trova in carcere. Come è facile immaginare, Aslan non la prenderà affatto bene e reagirà.

Seher non mancherà di disprezzare Hülya e preferirle Nedret. Con uno stratagemma Hülya riuscirà però a cambiare le carte in tavola e a far sì che Nedret venga nuovamente allontanata. Bedri organizzerà un incontro su una barca per chiudere un affare con dei russi, ma Aslan lo denigrerà per l’ennesima volta. Tra mercoledì 21 e venerdì 23 maggio andrà in onda, suddivisa in tre appuntamenti, un’altra puntata di The Family.

Il piccolo Kaya avrà la febbre alta e Devin, non sapendo bene che fare, si deciderà a portarlo dal padre, Ergun, facendosi accompagnare da Aslan che si era recato da lei per venirla a trovare. Nulla di preoccupante: soltanto un po’ di influenza per il bambino. Ergun però metterà sull’avviso Aslan del rischio che la donna si assuma da sola l’onere di prendersi cura dei due piccoli.

Di lì a poco Aslan concluderà il contratto con i russi, senza perdere occasione per umiliare una volta ancora Bedri, che deciderà di prendersi una rivalsa. Nel frattempo Hülya manderà i poliziotti a casa di Devin per far prelevare i bambini. Ci vorrà l’intervento di Nedret per mandare all’aria il suo piano. Adesso però sarà guerra aperta.