The Abandons, la nuova serie Netflix: trama, cast, puntate e spiegazione del finale

Netflix continua a sorprendere i suoi tanti utenti offrendo loro una vasta gamma di prodotti. Nota soprattutto per le sue serie di successo, che tendono a fidelizzare il pubblico con le sue plurime stagioni, la piattaforma negli ultimi anni ha dato spazio anche al genere western, spesso messo da parte dalle produzioni del grande schermo. Serie come Godless e più recentemente American Primeval hanno ottenuto diversi consensi e si sono affermate in modo incisivo nel panorama televisivo. Ora Netflix apre le porte ad un’altra serie western che è destinata a diventare un successo: una serie che è alla prima stagione e che sicuramente avrà un suo seguito.

Dal 4 dicembre prossimo debutta The Abandons il cui debutto è molto atteso soprattutto dagli amanti del genere. Ambientato a Washington, nel 1854 ha come protagoniste due famiglie capitanate da due donne determinare e forti, ma molto diverse fra loro. Rappresentano due realtà dove i contrasti tra ricchi e poveri sono evidenti, e pongono in secondo piano i sentimenti. La prima famiglia ricca, legata da vincoli di sangue e parentela si contrappone a quella più povera composta da orfani e emarginati, ma legata dall’amore, e dalla lealtà.

Dei crimini, un terribile segreto e la conquista di una terra, che nasconde una miniera d’argento, accomuneranno i destini delle due famiglie. Non mancheranno gli scontri e i colpi di scena che coinvolgeranno il pubblico dalla prima puntata. Oltre alla trama avvincente a rendere questa serie davvero interessante è il cast, che è composto d’artisti di un certo spessore. Nel ruolo delle due matriarche sono state scelte Lena Headey e Gillian Anderson.

The Abandons cast: i protagonisti

Lena Headey e Gillian Anderson sono tra le protagoniste della serie e danno vita a due donne determinate e forti in grado di capeggiare e dirigere l’intera famiglia. Al centro della scena la conquista della terra, ma anche le divisioni e le differenze sociali tra le due famiglie. Rilevante è anche il nome del creatore e head writer della serie, un nome che ha all’attivo diversi successi: Kurt Sutter.

Intanto la nota piattaforma ha condiviso il primo trailer della serie che ha suscitato già un certo interesse mediatico. Diversi i commenti sul promo e tante le critiche positive ricevute sui social. The Abandons appare sicuramente un prodotto che vale la pena di vedere.

The Abandons, episodi e durata

Gli episodi previsti di The Abandons sono 7 e per ora non è in cantiere una seconda stagione. Non è stata resa nota la durata delle puntate, ma probabilmente saranno di un’ora circa. La serie sarà disponibile interamente in streaming su Netflix e promette di coinvolgere il pubblico.

La piattaforma crede molto nel prodotto che ha una narrazione fluida, ma anche ricca di momenti emozionanti. Da sottolineare che Sutter, autore anche di Sons of Anarchy, e il suo diretto spin off Mayans MC, ha abbandonato il progetto qualche settimana prima delle riprese. Non sono noti i motivi di questa sua decisione.