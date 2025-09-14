Thanat di Affari Tuoi imbarazza De Martino in diretta: la reazione del conduttore

Durante la puntata del 13 settembre, Stefano De Martino e Thanat Pagliani hanno presentato il vattacicirchie, strumento musicale tipico abruzzese. Nel provarlo in studio, Pagliani ha avuto prima un piccolo incidente con il microfono e poi una gag involontaria, subito trasformata da De Martino in un momento di comicità. L’episodio, diventato virale, ha unito risate e valorizzazione della tradizione abruzzese.

La puntata di sabato 13 settembre ha visto protagonisti Stefano De Martino e Thanat Pagliani, che hanno animato lo show dedicato alle tradizioni regionali italiane con una sequenza di momenti esilaranti e un “piccolo incidente” di percorso. A catalizzare l’attenzione del pubblico è stato un oggetto tipico dell’Abruzzo, portato in studio proprio da Thanat: il vattacicirchie, strumento musicale tradizionale che, tra curiosità e imprevisti, ha dato vita a una gag diventata subito virale.

Il vattacicirchie, cuore della musica popolare abruzzese

La serata è entrata nel vivo con la presentazione del vattacicirchie, antico strumento a percussione dal suono inconfondibile, profondamente radicato nella tradizione musicale abruzzese. Mentre Pagliani lo mostrava al pubblico, ha avuto un piccolo contrattempo: nel tentativo di avvicinarsi a De Martino con entusiasmo, ha urtato i denti contro il microfono. L’episodio ha scatenato l’ilarità del conduttore, ignaro che di lì a poco sarebbe arrivato un momento ancora più spassoso.

La gag del “suono fisiologico”

Ripresosi dall’incidente, Thanat ha provato a seguire le istruzioni di De Martino su come produrre il caratteristico timbro dello strumento. Il conduttore ha spiegato che, strofinando un panno umido sulla canna di bambù, si ottiene un suono particolare, definito dagli esperti “fisiologico” per la sua somiglianza con rumori naturali e corporei.

Pagliani ha quindi iniziato a strofinare la canna con il panno, ma il gesto, piuttosto malizioso agli occhi del pubblico, ha spinto De Martino a intervenire subito, scherzando:

«Ho detto fisiologico ed è partita la mano, ed è brutto. Non siamo ancora caduti così in basso, vi assicuro».

Per dissipare l’equivoco con ironia, il conduttore ha preso in mano lo strumento e lo ha suonato lui stesso, riproducendo il celebre “suono fisiologico”. Rivolgendosi poi a Thanat, ha concluso ridendo: «Ti capita? Capita un po’ a tutti». L’episodio, tra comicità e leggerezza, ha confermato ancora una volta lo stile spontaneo e giocoso del programma, riuscendo al tempo stesso a valorizzare un affascinante elemento della cultura abruzzese, ancora poco conosciuto ma ricco di tradizione.