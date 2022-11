Imprevisto durante l’edizione serale del Tg1 di oggi, venerdì 18 novembre 2022. Dallo studio di Roma Giorgia Cardinaletti ha dato la linea alla collega Monia Venturini, inviata da Sharm El Sheikh, in Egitto.

Dopo pochi secondi la giornalista che stava dando conto degli aggiornamento sulla Cop27 si è bruscamente interrotta: prima qualche attimo di silenzio, poi la frase “scusate, un problema”, pronunciata uscendo dall’inquadratura.

In studio Giorgia Cardinaletti non ha fatto una piega ed ha proseguito la conduzione del Tg1 come se nulla fosse.

Perché la Venturini ha interrotto il collegamento in maniera così improvvisa? Malore della giornalista o problemi di natura tecnica? La risposta è arrivata poco fa dalla diretta interessata tramite un twwet che recitava così (e che è stato successivamente rimosso):

Non stavo morendo in diretta, mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare collegamento. Stato di polizia appunto

https://twitter.com/MoniaVenturini/status/1593688036247830530