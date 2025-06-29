“Test di gravidanza positivo durante le registrazioni”. Bomba a Temptation Island

Mancano ormai pochissimi giorni all’attesissimo ritorno di Temptation Island, il reality dei sentimenti più seguito dell’estate, e l’edizione 2025 promette di essere la più imprevedibile di sempre. Dopo undici stagioni di gelosie, dubbi e tradimenti, quest’anno lo show condotto da Filippo Bisciglia si prepara a offrire un colpo di scena inedito: durante le registrazioni, una delle protagoniste avrebbe scoperto di essere incinta.

L’esordio della nuova stagione è fissato per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5. L’attesa è altissima, sia per i fedeli appassionati del reality, sia per chi è incuriosito da questo nuovo sviluppo che promette di rivoluzionare il format. Sarà una stagione piena di emozioni, sorprese e, come sempre, falò decisivi. Ma, soprattutto, sarà una stagione in cui l’amore verrà messo alla prova non solo dalla gelosia, ma anche da una nuova vita in arrivo.

Un annuncio inaspettato che cambia tutto

A confermare la clamorosa indiscrezione è stato lo stesso conduttore, Filippo Bisciglia, che in un’intervista ha dichiarato che durante questa edizione è accaduto qualcosa di assolutamente nuovo nella storia del programma. “Sono rimasto senza fiato”, ha ammesso, parlando di un momento che ha sorpreso non solo lui ma tutto il team di produzione.

Una delle ragazze partecipanti avrebbe fatto un test di gravidanza proprio all’interno del villaggio, ricevendo un esito positivo. La giovane donna ha poi comunicato la lieta notizia al fidanzato attraverso i consueti canali del programma, suscitando stupore e commozione. Non si conoscono ancora le identità precise dei protagonisti di questa vicenda, ma secondo indiscrezioni si tratterebbe di una delle sette coppie protagoniste dell’edizione. L’annuncio della gravidanza è destinato a cambiare radicalmente le dinamiche del programma, inserendo un elemento del tutto nuovo nella narrazione tipica di Temptation Island.

Oltre alla notizia della gravidanza, questa edizione introduce un cambiamento anche a livello geografico: dopo anni di riprese in Sardegna, la produzione si è spostata in Calabria, nella suggestiva cornice del Calalandrusa Beach & Nature Resort. La nuova location offre un’ambientazione più ampia e scenografica, con spazi rinnovati, piscine a sfioro e un nuovo allestimento per i falò, cuore emotivo del programma.

Il celebre pinnettu, simbolo degli incontri tra Bisciglia e i partecipanti, è stato ricreato in una nuova veste, mentre le riprese includeranno inquadrature dall’alto per restituire la spettacolarità dell’ambiente e l’intensità dei momenti vissuti dalle coppie.

Sette le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova per verificare la solidità del loro rapporto: Valentina e Antonio, Marco e Denise, Simone e Sonia B., Alessio e Sonia M., Sarah e Valerio, Rosario e Lucia, Maria Concetta e Angelo. Ognuna di loro arriverà sull’isola con i propri dubbi e timori, ma nessuno poteva aspettarsi che tra tradimenti presunti, momenti di crisi e confronti accesi, ci sarebbe stato spazio anche per una notizia così intima e travolgente come una gravidanza.