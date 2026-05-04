Terremoto a La Promessa: chi lascia la tenuta. L’addio che sconvolge tutti gli equilibri

La nuova settimana della soap spagnola si preannuncia ricca di colpi di scena, con intrighi che si infittiscono e misteri che finalmente iniziano a trovare una risposta. Al centro delle trame troviamo Curro, sempre più vicino a scoprire la verità sulla tragica scomparsa di Jana.

Attraverso le rivelazioni di Esmeralda sul suo passato nella gioielleria Llop, il ragazzo viene a conoscenza dell’esistenza di un misterioso quaderno dorato che racchiude i nomi dei mandanti di diversi crimini. Un dettaglio inquietante emerge però subito dopo: anche il padre di Vera potrebbe essere coinvolto nell’oscura vicenda.

Nel frattempo, la situazione all’interno della tenuta si fa sempre più tesa. Manuel e Tono sono ormai certi che l’intruso nell’hangar non sia un semplice ladro, ma che si tratti di un’azione legata allo spionaggio. Contemporaneamente, Catalina e Adriano, su consiglio di Don Romulo e Simona, si convincono ad accettare la proposta del titolo nobiliare. Per Adriano si prospetta una grande festa in suo onore, organizzata da Leocadia e Lisandro.

Una decisione improvvisa per Don Romulo

Tuttavia, la serenità è lontana: Don Romulo comunica ufficialmente a Don Alonso la sua decisione di abbandonare la tenuta, una scelta che suscita reazioni contrastanti tra i nobili, compresa l’osservazione pungente del duca de Carril.

Le dinamiche familiari continuano a creare scompiglio, in particolare il rapporto tra Angela e la madre Leocadia. Nonostante le condizioni visibilmente provate della figlia, Leocadia non intende fare marcia indietro, spinta anche da Don Lorenzo che la incita a usare il pugno di ferro.

La donna arriva persino a costringere Angela a lavorare come segretaria per Don Lorenzo, assegnandole il compito di preparare gli inviti per il ricevimento. Curro, dal canto suo, cerca di convincere Angela ad ascoltare la madre e trasferirsi in Svizzera. Per far fronte a questa complessa situazione, Curro e Pia uniscono le forze con Lope per gestire la nuova identità di Vera, che è ormai venuta a galla.

L’epilogo della settimana porterà a svolte ancora più rischiose e inaspettate. Curro e Lope decidono di tentare il tutto per tutto, organizzando un’infiltrazione nella residenza del duca de Carril con l’aiuto di Amalia per mettere le mani sul prezioso quaderno dorato. A complicare ulteriormente il quadro ci penserà il ritorno inaspettato di Petra, la quale farà il suo rientro alla tenuta animata da uno spirito vendicativo, pronta a rendere la vita impossibile a tutti.