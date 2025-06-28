Teresanna Pugliese: età, lavoro, marito e figli, studi, Uomini e Donne. Tutto sulla concorrente dell’Isola dei Famosi

La naufraga che si sta facendo conoscere per il suo carattere battagliero, è diventata famosa nel programma di Maria De Filippi

Teresanna Pugliese è una delle naufraghe di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, classe 1987, è nata a Napoli e nel 2009 ha debuttato per la prima volta in televisione, prendendo parte a Uomini e Donne. La bella napoletana ha vissuto giornate molto turbolente in Honduras, reduce da una furiosa lite con Omar Fantini. Chi è, qual è il suo lavoro, che studi ha fatto e chi è il marito: tutta sulla sua vita.

La Pugliese ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio partecipando al programma di Maria De Filippi ed è nello studio del daiting show che si è fatta conoscere per il suo carattere diretto e per essere una persona che non le manda a dire. Dopo essere stata protagonista di Uomini e Donne per tre edizioni, ha deciso di allontanarsi per un po’ dalla televisione.

Teresanna Pugliese, chi è il marito, quanti figli ha, quanto guadagna all’Isola

Teresanna Pugliese è arrivata a Uomini e Donne come corteggiatrice, è poi diventata tronista ed ha preso parte al programma per ben tre edizioni. Dopo un periodo di stop dal mondo dello spettacolo, nel 2017 è tornata in televisione come opinionista in alcuni programmi di Barbara D’Urso, quali Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2020 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, riuscendo ad arrivare quasi alla finale, quell’anno è stata Paola Di Benedetto a vincere il reality.

Ultimamente svolge attività di influencer ed è una imprenditrice, ha creato infatti una linea di abbigliamento e promuove diversi brand sul suo seguitissimo profilo Instagram. Teresanna Pugliese quest’anno fa parte del cast dell’Isola dei Famosi e ha subito dimostrata di essere una vera leader del gruppo, scontrandosi spesso con alcuni naufraghi. Recentemente ha avuto modo di riabbracciare il marito, che è andato a trovarla in Honduras, si chiama Giovanni Gentili ed è un imprenditore napoletano, lontano dal mondo dello spettacolo.

Nel 2015 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Francesco, tre anni dopo sono convolati a nozze con una bella cerimonia, che fu ripresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque. Lo scorso settembre la Pugliese ha partorito il secondogenito, Gioele, che al momento ha all’incirca otto mesi, cosa che ha scatenato una serie di critiche contro l’ex tronista. In molti non sarebbero d’accordo con il fatto che Teresanna abbia deciso di partecipare a un programma che la sta tenendo lontana da casa con un bambino così piccolo.

Teresanna dopo il liceo ha preferito non proseguire gli studi, al momento è impegnata con l’Isola dei Famosi per la cui partecipazione, percepirebbe , questo sarebbe il guadagno dei partecipaun cachet che si aggira tra i 5-10mila euro settimanalinti al reality, che potranno poi aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro.