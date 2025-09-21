Teo Mammuccari, la figlia è ormai la fotocopia di mamma Thais: su Instagram le foto insieme

Julia, la figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers, ha da poco festeggiato il suo 17° compleanno, e somiglia sempre più alla mamma

Il panorama dello spettacolo italiano è da sempre incuriosito dai cosiddetti “figli d’arte”, ragazzi nati sotto i riflettori grazie alla fama dei loro genitori. Tra loro, Julia Mammucari Wigger, primogenita di Teo Mammucari e Thais Wiggers, si è recentemente fatta notare in occasione del suo 17° compleanno, svelando al pubblico una nuova immagine di sé condivisa con entusiasmo dalla madre sui social.

Chi è la bellissima figlia di Teo Mammuccari e Thais

Julia rappresenta il perfetto equilibrio tra i genitori. I lineamenti delicati e il sorriso luminoso ricordano l’eleganza e la femminilità di Thais, mentre i ricci neri richiamano i tratti paterni. Non passa inosservato nemmeno il suo stile contemporaneo: tra gli accessori più originali, spicca un piercing alla lingua che sottolinea il suo spirito moderno e indipendente, tipico della sua generazione.

La storia d’amore tra i due

La storia familiare di Julia è segnata da cambiamenti e spostamenti. Dopo la nascita nel 2008, la coppia Mammucari-Wiggers si separò nel 2010. Thais, con la figlia, si trasferì a Milano, città che le ha permesso di restare vicina a amiche celebri come Melissa Satta e Juliana Moreira, entrando in contatto con il mondo dello spettacolo italiano anche da un’altra prospettiva. Successivamente, madre e figlia hanno vissuto tre anni in Brasile, paese d’origine di Thais, dove Julia ha potuto conoscere le proprie radici culturali e crescere in un contesto familiare più protetto e lontano dai riflettori italiani. Oggi, madre e figlia sono tornate in Italia e vivono a Milano, dove condividono momenti di quotidianità e complicità sui social, mostrando un rapporto solido e affettuoso.