Per quanto riguarda gli appassionati di tennis, da oggi, martedì 22 novembre, avranno inizio le Davis Cup By Rakuten Finals, la fase finale della Coppa Davis alla quale prenderà parte anche l’Italia.

La più importante competizione di tennis riservata alle nazionali si terrà al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre.

Oltre ad andare in onda integralmente su Sky Sport, la fase finale della Coppa Davis sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport.

La fase ad eliminazione diretta prevede i quarti di finale, che si svolgeranno dal 22 al 24 novembre, le semifinali, in programma entrambe il 26 novembre, e la finale, che si giocherà il prossimo 27 novembre.

Il capitano della nazionale azzurra, Filippo Volandri, per queste Finals, ha selezionato quattro tennisti: Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. I due tennisti azzurri più in alto nel ranking, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, hanno dato forfait e non saranno presenti.

Nei quarti di finale, l’Italia affronterà gli Stati Uniti.

La nazionale detentrice del titolo è la Russia che, insieme alla Bielorussia, è stata sospesa dal torneo dopo l’invasione in Ucraina.

Per quanto riguarda la squadra di Rai Sport, che recentemente si è anche occupata delle Nitto ATP Finals 2022 che si sono svolte a Torino, le telecronache dei match saranno affidate a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta; in studio, invece, ci saranno Cristina Caruso e Paolo Canè.

Tennis, fase finale di Coppa Davis sulla Rai: martedì 22 novembre

Il primo match dei quarti di finali delle Davis Cup By Rakuten Finals sarà Australia-Paesi Bassi.

Il match andrà in onda in diretta alle ore 16 su Rai Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Rai Sport.

Sempre su Rai Sport, dalle ore 22:25, andrà in onda Studio Coppa Davis.