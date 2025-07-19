Temptation Island Valentina: età, figli, lavoro e studi, dove vive, profilo Instagram. Tutto sulla fidanzata

Il pubblico di Temptation Island ha imparato a conoscerla sin dal primo episodio: Valentina Riccio è una delle protagoniste più discusse di questa edizione. Fin dalla clip di presentazione, il suo tono deciso e la motivazione con cui ha voluto partecipare al reality hanno colpito gli spettatori. Al suo fianco c’è Antonio Panico, il compagno con cui ha deciso di “mettere alla prova” il proprio amore, dopo una serie di delusioni che, a detta di Valentina, hanno minato la fiducia nella relazione.

Nel giro di tre puntate Valentina ha ribaltato la situazione, mandando in crisi Antonio che più di una volta si è trovato un preda alla disperazione, minacciando di andarsene. La donna si è sfogata spesso con le sue compagne di avventura, rivelando retroscena del suo rapporto che non sono piaciute al fidanzato,come il fatto che lui, a suo dire, penserebbe di più “al proprio mulino”.

È stata Valentina a inviare la candidatura alla redazione del programma, dichiarando apertamente di essere pronta a lasciare la trasmissione anche da sola. Insomma, con il passare delle puntate, il rapporto tra i due si è rivelato ben più complicato di quanto sembrasse: discussioni, accuse reciproche e rivelazioni inaspettate stanno rendendo la loro avventura sempre più tesa e imprevedibile. Ma chi è davvero Valentina Riccio, al di là delle dinamiche televisive?

Napoletana, mamma di tre figli

Valentina ha 32 anni ed è originaria di Napoli, città dove tuttora vive. Nonostante non siano stati rivelati dettagli precisi sul quartiere in cui risiede, è noto che condivide l’abitazione con Antonio e con i suoi tre figli, nati da una precedente relazione. Proprio la presenza dei bambini nella sua vita è uno degli elementi che l’hanno resa più attenta e determinata a trovare una stabilità emotiva, come lei stessa ha lasciato intendere durante il percorso nel programma.

Dal punto di vista lavorativo, Valentina è attiva nel settore della ristorazione, anche se non ha specificato con esattezza quale ruolo ricopra. Ciò che è emerso è che si sta occupando da sola del pagamento del mutuo della casa in cui vive la famiglia, un dettaglio che ha suscitato tensioni e recriminazioni, soprattutto nel confronto con Antonio. La questione economica, infatti, è una delle principali cause dei loro litigi, e la ragazza non ha esitato a esprimere il suo malcontento per sentirsi sola nel gestire le spese quotidiane.

Non sono mancati, nel frattempo, rumors sul loro percorso dopo il programma: alcune indiscrezioni hanno rivelato che la coppia potrebbe essere uscita insieme dal villaggio, nonostante le difficoltà iniziali. Voci non confermate parlano anche di un possibile coinvolgimento lavorativo di Antonio in uno dei programmi di Maria De Filippi. Ma al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.

Valentina, che è molto attiva sui social, ha un profilo Instagram che sta rapidamente guadagnando follower grazie alla visibilità del programma. Tuttavia, anche su questo fronte non sono mancate polemiche: alcuni utenti hanno recuperato vecchi post della ragazza che raccontavano una versione molto più romantica e serena della sua storia con Antonio. Tra i più citati, un commento di marzo in cui Valentina scriveva: “Che bello quando la vita ti dà tutto in una persona”. Una frase che oggi, alla luce delle tensioni nel reality, sembra decisamente fuori luogo.