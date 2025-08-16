Temptation Island, chi sarà il testimone di matrimonio di Valentina e Antonio. E’ uno famoso.Anche quest’anno il viaggio dei sentimenti è stato un autentico successo. I dati di ascolto hanno parlato molto chiaro in merito. Non sono mancati, fino all’ultimo, clamorosi quanto super chiacchierati, colpi di scena. E fra di essi vi è, indubbiamente, da

Temptation Island, chi sarà il (famoso) testimone di nozze di Valentina e Antonio

Temptation Island, chi sarà il testimone di matrimonio di Valentina e Antonio. E’ uno famoso.

Anche quest’anno il viaggio dei sentimenti è stato un autentico successo. I dati di ascolto hanno parlato molto chiaro in merito. Non sono mancati, fino all’ultimo, clamorosi quanto super chiacchierati, colpi di scena. E fra di essi vi è, indubbiamente, da annoverare la proposta di matrimonio, sopraggiunta al falò di confronto, fatta dal fidanzato Antonio Panico alla sua fidanzata Valentina Riccio.

I due stanno insieme da circa un anno e mezzo e convivono nella casa di lei. La ragazza durante la sua esperienza all’interno del villaggio si è sovente lamentata con le altre ragazze e con alcuni tentatori delle mancanze della sua dolce metà oltre che di alcuni tradimenti da lei stessa scoperti. Vinta dalla gelosia, spesso si metteva su uno sgabello per ascoltare il compagno mentre chattava o inviava note vocali ad altre donne tramite i Social.

In molti si aspettavano, soprattutto dopo la visione di alcuni video in cui lei aveva notato il suo Antonio avvicinarsi pericolosamente a svariate ragazze, che lei si arrabbiasse e che volesse chiudere la storia sebbene sia sempre apparsa molto innamorata. Sulle prime le cose fra di loro durante il confronto non sono andate molto bene ma poi, con un abile trucco di teatro, il ragazzo è uscito per un attimo di scena. E quando è tornato, vestito in maniera elegante, mettendosi in ginocchio e con tanto di anello, ha chiesto alla sua fidanzata, che, nel frattempo era rimasta senza parole, se volesse sposarlo al fine di renderlo l’uomo più felice del mondo.

Tempation Island, Rosario pronto come testimone per gli amici

Adesso però a tenere banco è la notizia ch16e riguarda il loro testimone di nozze. E’ stata la stessa Valentina, in un video Social, diventato in men che non si dica virale, a fare il suo nome. Si tratta di uno molto famoso e super chiacchierato, da poco tornato single ma, che secondo molti, potrebbe salire prossimamente sul trono.

Si tratta del bellissimo Rosario Gugliemi che i due hanno conosciuto proprio grazie a Temptation. Il ragazzo lo ricordiamo, per dovere assoluto di cronaca, ha partecipato al reality come fidanzato in coppia con la biondissima Lucia Ilardo. I due erano usciti insieme dal programma ma poi, dopo che lui ha avuto modo di parlare telefonicamente con il tentatore Andrea, ha deciso di lasciarla, non fidandosi più di lei.

Tornando al suo ruolo di testimone di nozze dei suoi amici, non si sa se ciò rappresenti la realtà o se semplicemente, nel fare l’annuncio, la Riccio, che nel video si rivolgeva all’amata sorella, l’abbia detto solo per scherzo. In ogni caso Rosario sarà di certo presente al matrimonio come molti altri protagonisti dell’edizione di quest’anno del programma, condotto dall’impeccabile Filippo Bisciglia.