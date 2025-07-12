Temptation Island, chi è Sonia M: età, cognome, laurea e lavoro, profilo Instagram, dove vive, com’era prima

Ha attirato l’attenzione del pubblico fin dal suo primo ingresso nel villaggio di Temptation Island: si chiama Sonia Mattalia ed è una delle (ex?) fidanzate di questa nuova sorprendente edizione del programma di Canale 5. Sonia è sbarcata sull’isola delle tentazioni con Alessio, con cui ha deciso di mettere alla prova una relazione già provata dal tempo.

Il format, che da anni racconta le crisi e le rinascite sentimentali di coppie comuni, ha trovato in Sonia un volto nuovo in grado di catalizzare l’empatia degli spettatori più affezionati. La donna più grande del suo partner di 9 anni non cerca visibilità attraverso la tv, ma si mostra sincera in un rapporto che si é rivelato subito quasi a “senso unico”. Dietro la decisione di partecipare al programma c’è davvero il tentativo di capire se esistano ancora le basi per andare avanti insieme.

A renderla interessante è anche il suo profilo personale e professionale: una donna con una carriera solida, un passato impegnativo e un presente fatto di riflessioni e scelte difficili. Il pubblico ha imparato a conoscere Sonia M puntata dopo puntata, ma chi è davvero?

Avvocata affermata

Sonia Mattalia ha 48 anni e vive a Orta Nova, piccolo centro della provincia di Foggia. È lì che è cresciuta e dove, dopo gli studi universitari a Roma, ha scelto di tornare per avviare il proprio studio legale. Dopo il diploma al liceo classico, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la LUISS, una delle università più prestigiose d’Italia. Oggi è un’ avvocata civilista molto apprezzata nel suo territorio, e in passato ha anche insegnato diritto commerciale e internazionale.

Nel 2024 è entrata nel Consiglio di Amministrazione di Amgas, la società energetica partecipata dal Comune di Foggia, un incarico che ha poi lasciato per ragioni personali. La sua vita professionale è sempre stata segnata da un forte senso di responsabilità e da un impegno serio, senza eccessi né ostentazioni. È proprio nell’ambito lavorativo che ha conosciuto Alessio. Tra i due è nata una relazione intensa, che ha attraversato momenti di grande complicità ma anche una lunga fase di distanza emotiva, sfociata nella partecipazione a Temptation Island.

Nel programma, le differenze tra i due sono emerse con chiarezza. Alessio ha mostrato atteggiamenti superficiali e parole poco rispettose, mentre Sonia è rimasta coerente con il suo modo di essere: riservata, diretta, e determinata nel chiedere un confronto. Quando lui ha deciso di non presentarsi al falò finale, lei non ha esitato a definirlo un uomo “senza coraggio”. Quel momento, diventato virale sui social, ha mostrato la forza di una donna che sa quando è il momento di dire basta.

Sonia non é un’assidua frequentatrice dei social: ha un profilo privato su Instagram e utilizza più frequentemente Facebook e LinkedIn per scopi professionali. Ama gli animali, in particolare i randagi, e si impegna nel sostegno a cause locali, sempre con discrezione. Con il suo modo di affrontare il dolore e la delusione, Sonia Mattalia è diventata, senza volerlo, un simbolo di dignità femminile in un contesto televisivo spesso dominato dalle esagerazioni. E forse proprio per questo, oggi il pubblico la osserva con rispetto.