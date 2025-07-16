Temptation Island, anche l’amore trash ha bisogno di limiti: Sonia M e l’addio al drama

Per anni Temptation Island è stato il teatro ideale del dramma sentimentale all’italiana: gelosie patologiche, tentatori ‘machi’ troppo muscolosi e coppie aggrappate alla definizione di “amore” (tra molte virgolette) come naufraghi a un salvagente bucato.

Una sorta di reality catartico dove il pubblico si è abituato a guardare (e giudicare) dinamiche relazionali al limite della dipendenza affettiva come fossero intrattenimento puro. Ma qualcosa, incredibilmente, è cambiato. E non parliamo di un colpo di scena orchestrato dagli autori. Parliamo di Sonia M.

Una come Sonia non te l’aspetti. È arrivata al villaggio delle tentazioni con l’aria composta di chi non cerca spettacolo ma risposte. E quando le ha trovate – ovvero quando ha capito che Alessio, il fidanzato, incarnava più red flag di una parete sovietica – ha semplicemente deciso di abbandonare la nave (si spera definitivamente).

Niente urla, niente drammi, niente confronti epocali o musichette tragiche in sottofondo. Ha solo detto: “No grazie, anche meno” lasciandolo solo e spaesato al falò di confronto. Che stia avvenendo una sorta di “restyling etico” del programma di punta di Maria De Filippi?

Forse gli autori hanno capito che le nuove generazioni di spettatori, cresciute a pane, podcast femministi e reel motivazionali, non si accontentano più di vedere la fidanzata perdonare il partner dopo che questi ha ballato il limbo con sei tentatrici in tre notti. Il pubblico oggi chiede qualcosa in più. Tipo rispetto, autonomia, consapevolezza.

E in tutto questo ecco che spunta lei, Sonia, outsider per eccellenza che porta in tv un gesto rivoluzionario nella sua semplicità: troncare una relazione tossica senza nemmeno aspettare la fine del programma. Una roba che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata quasi antisistema.

Red Flag Island: Sonia M. affonda il drama e si salva da sola

Mentre figure come Michela Murgia hanno speso la loro vita a demolire lo storytelling patriarcale e Roberta Bruzzone continua a smantellare le relazioni disfunzionali pezzo per pezzo nei talk show del pomeriggio, arriva l’improbabile Sonia M a portare l’empowerment femminile nell’unico posto dove non ci aspettavamo di vederlo. È come trovare un trattato di Simone de Beauvoir accanto al copione di Uomini e Donne.

Certo, non dobbiamo illuderci, il format resta quello che è. La linea editoriale predilige ancora il colpo di scena al confronto sano. Ma se nel caos relazionale del prime time c’è spazio anche per chi sa dire “basta” allora forse una piccola rivoluzione è davvero in atto.

Il punto non è se Temptation Island stia diventando un programma educativo (spoiler: no) ma se sta iniziando a riflettere la trasformazione sociale in corso. Forse, dietro il solito teatrino, si intravede una piccola operazione di pulizia d’immagine, una virata verso una narrazione meno complice delle dinamiche tossiche e più aperta a modelli di femminilità forti, libere, indipendenti.

E se il merito è di Sonia M, tanto di cappello. In una società che troppo spesso chiede alle donne di fare un passo in più, di aspettare, perdonare, o peggio ancora sopportare, lei ha semplicemente deciso di andarsene. E ci ha ricordato che, a volte, l’atto più rivoluzionario è uscire di scena. Col sorriso sulle labbra e l’autostima intatta.