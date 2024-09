Temptation Island 2024: chi sono i tentatori single della seconda stagione

Domani, martedì 10 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5, debutterà la seconda stagione di ‘Temptation Island‘. A poche ore dalla prima puntata, sono stati svelati i single tentatori del programma.

Conosciamoli meglio:

Chi sono i single tentatori della seconda stagione di Temptation Island 2024?

Giovanni De Rosa, 28 anni di Napoli. Da 3 anni vive a Gran Canaria dove gestisce un autonoleggio. Appassionato di motori e di nautica. INSTAGRAM @giovanni_de_rosa

John Zunda, 30 anni di Reggio Emilia. E’ impiegato in un’azienda specializzata nell’assicurazione del credito. Vive con la nonna alla quale è molto legato. Gioca a pallanuoto a livello agonistico. INSTAGRAM @john_zunda

Yousif Elshafie, 33 anni di Roma. Abita con suo fratello gemello e un fratello più piccolo, insieme hanno un ristorante nel quale lui e’ sia chef sia barman. Nel tempo libero pratica calcio, va in palestra ed è appassionato di fotografia. INSTAGRAM @yousel00

Alessandro, 42 anni di Napoli, vive a Milano da più di 20 anni. È laureato in scienze motorie e lavora come personal trainer. Ha vissuto per 9 anni a Shangai e ha girato tutto il sud est asiatico. Nel tempo libero ama cucinare per gli altri, andare in bici e fare boxe.

Daniel, 27 anni, viene dalla provincia di Imperia. Ha un’impresa edile di famiglia a Montecarlo. È appassionato del mondo finanziario, ama viaggiare e pratica molto sport.

Alex Sartirana, 33 anni di Milano. Si occupa dell’amministrazione della carrozzeria di famiglia. Non ama usare i social. È un ragazzo sportivo: ha praticato pugilato, nuoto agonistico, calcio, sci e pallavolo. INSTAGRAM @alex.sartirana

Valentino, 31 anni della provincia di Brescia. È un impiegato tecnico ma anche personal trainer. A 9 anni ha iniziato a giocare a calcio come portiere fino ad arrivare alla serie A. Pratica tutti gli sport: calcio, beach volley, rugby, pallavolo, basket, snorkeling, windsurf.

Anto, 32 anni, siciliano. Store manager in un negozio di abbigliamento. È stato una promessa del calcio e ha giocato nelle giovanili dell’Inter. Ha studiato farmacia all’università.

Bruno, 32 anni della provincia di Reggio Emilia. Ha 4 agenzie immobiliari insieme a 2 soci. È appassionato di cinema e di sport, va in palestra, gioca a calcio e si prepara atleticamente nel triathlon.

Edoardo, 24 anni della provincia di Cuneo. Fa il giardiniere nell’azienda di famiglia. Ama allenarsi e praticare sport estremi: dal motocross all’arrampicata, dal downhill allo snowboard.

Stefano, 32 anni di Milano. Fa il barista. Nel tempo libero ama viaggiare e fare escursioni.

Francesco, 23 anni della provincia di Verona. Vive a Milano con la sorella di 21 anni. E’ un store account manager per un’azienda di dolciumi. Ha la passione per il golf e vorrebbe prendere il patentino da istruttore. Suona il pianoforte da 5 anni come autodidatta.

Daniele Capuana, 38 anni della provincia di Pisa. È preparatore atletico di una squadra di calcio in prima categoria. Si sta laureando in scienze motorie e nel tempo libero fa crossfit. INSTAGRAM @danielecapuana_pt