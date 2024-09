Parte stasera, 10 settembre 2023, la nuova edizione di Temptation Island, a poco più di un mese dall’epilogo del precedente appuntamento, conclusosi a fine luglio. Tutto è pronto per un nuovo viaggio nei sentimenti che esplora le relazioni amorose di sette coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la loro storia d’amore. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging dalle 21.25 circa per commentare la puntata, minuto per minuto.

Temptation Island 2024, settembre, le coppie

DIANDRA E VALERIO

Diandra, 37 anni, veterinaria e imprenditrice. Fidanzata con Valerio, 44 anni, impiegato. Insieme da 7 anni e mezzo, convivono da 7, a Roma. Diandra originaria di Firenze e Valerio di Brindisi. Scrive Diandra a Temptation Island perché Valerio la mette di fronte ad una scelta di vita. Vorrebbe che lasciasse le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove lui ha la sua famiglia e dove manterrebbe il suo lavoro. Per Valerio ciò che conta sono le piccole cose, come mangiare un panino di fronte al mare o camminare sotto la pioggia. Diandra non crede a “due cuori e una capanna”.

Valerio: Valerio partecipa perche’ lui si e’ già sacrificato per questo rapporto e crede che i ritmi di vita che hanno, dovuti al lavoro di lei, non gli stiano permettendo di coltivare il loro amore.

TITTY E ANTONIO

Antonio, 27 anni, impiegato. Convive da un anno in provincia di Napoli, con Titty, 24 anni, parrucchiera. Stanno insieme da 3 anni. Scrive Antonio a Temptation Island perché Titty è troppo gelosa. Se vuole uscire può farlo solo con lei o con il suo vicino di casa, di cui lei si fida. Titty partecipa perché non si fida di Antonio dato che, dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione, ha scoperto che Antonio aveva un’altra fidanzata. Antonio per farsi perdonare si è tatuato il volto di Titty sul polpaccio. Inoltre, per rassicurarla, a marzo 2024 sotto la Torre Eiffel, Antonio ha chiesto a Titty, di sposarlo.

MIRCO E GIULIA

Giulia, 30 anni, ha un e-commerce di gioielli in argento, fidanzata da 9 anni con Mirco, 31 anni, agente di commercio. Convivono da 3 anni in una casa di proprietà di Mirco. Scrive Giulia a Temptation Island: dopo 9 anni di relazione, non sa più se Mirco la ama. In questi anni è capitato più volte che litigassero e che, per scelta di lui, lei andasse via di casa. Nonostante ciò è sempre stata lei a ricercarlo. Temptation Island per Giulia significa avere del tempo per se stessa senza Mirco.

Mirco partecipa a Temptation Island per capire una volta per tutte che strada deve prendere questa relazione.

ALFRED E ANNA

Anna, 27 anni, laureata in psicologia, fidanzata con Alfred, 25 anni, operaio. Vivono entrambi a Perugia, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, non convivono. Scrive Anna a Temptation perchè ama Alfred e nonostante ci siano diversi motivi per lasciarlo, non riesce a farlo. Oltre ad aver scoperto un tradimento, dice di essere lei a fare tutto per lui, mentre Alfred non ricambia.

Alfred accetta di partecipare perché sa che Anna non si fida di lui e questo li porta continuamente a litigare.

FABIO E SARA

Sara, 22 anni, ballerina e barista, vive a Ravenna ed e’ fidanzata con Fabio, 35 anni, che vive a Catanzaro e che ha un e-commerce di abbigliamento e lavora nei locali. Stanno insieme da 1 anno, ma la loro frequentazione e’ iniziata 6 mesi prima. Scrive Sara a Temptation Island perché non crede siano in due in questa relazione, sente di fare tutto lei. Vuole capire se vale la pena continuare la loro storia d’amore.

Fabio partecipa a Temptation Island percheé crede che, sentimentalmente, lui e Sara vadano a due velocità diverse, pensa che lei sia più avanti di lui.

FEDERICA E ALFONSO

Federica, 20 anni, estetista. Fidanzata con Alfonso, 25 anni, direttore di un locale che organizza eventi. Stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli.

Scrive Federica a Temptation Island perché per Alfonso ha rinunciato a tutto e lui non vuole che vada a ballare, non accetta una pizza con le amiche, mai una vacanza, mai niente senza di lui. L’unica volta in cui si e’ allontanata da lui per fare un corso a Roma, Alfonso si é presentato in albergo in piena notte perché non si fidava di lei. Federica é stanca di non vivere la sua età.

Alfonso è certo di avere ragione e dopo l’episodio di Roma è rimasto molto deluso da Federica, perché lei non lo rassicura quanto lui vorrebbe. Alfonso vuole capire se può fidarsi di lei.

MILLIE E MICHELE

Millie, 25 anni, lashmaker e hostess. Fidanzata con Michele, 28 anni, commerciante di abbigliamento. Entrambi di Rimini stanno insieme da 1 anno e 10 mesi ma non convivono.

Scrive Millie a Temptation Island: Millie partecipa a Temption Island per dimostrare a Michele che é solo una ragazza estroversa, il che non significa che in sua assenza lo tradirebbe.

Michele non si fida di Millie perché ha degli atteggiamenti, sia in sua presenza che in sua assenza, che non ritiene giusti per una ragazza fidanzata.

Temptation Island 2024, chi sono le tentatrici

Ecco chi sono le tentatrici di questa edizione di Temptation Island:

Julia Roccuzzo, 27 anni. Originaria di Enna, vive in provincia di Cuneo da cica 8 anni dove svolge la professione di broker nel settore auto. Pratica bodybuilding facendo gare di “fit model” e “bikini”. E’ una grande appassionata di rettili. INSTAGRAM @julia.roccuzzo

Michelle Canario, 20 anni della provincia di Lodi. Fa l’estetista e in futuro vorrebbe aprire un suo centro. Ama passare il tempo libero con i suoi fratelli. Pratica pole dance. INSTAGRAM @miscieru

Silvy, 20 anni, nata a Roma. È figlia unica e vive con i suoi genitori. Studia all’università e vorrebbe specializzarsi in psicologia clinica. Da piccola ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico.

Alessia, 25 anni vive in provincia di Fermo con la mamma e la sorella. Ama andare in palestra e al mare.

Valery Coda, 24 anni nata a Torino, e’ laureata in Design e attualmente è un’imprenditrice e stilista. È molto legata alla sua famiglia. Studia pianoforte. Le piace dipingere e lavorare la ceramica. INSTAGRAM @valery_coda

Camilla, 29 anni nata a Firenze. Ama la natura, gli animali, allenarsi e camminare nelle campagne. Ha fatto danza classica per tanti anni.

Sofia, 27 anni , vive a Milano. Studia scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Pratica pilates, tennis, equitazione e balla latino americano.

Raffaella Ligorio, 25 anni pugliese ( provincia di Brindisi). Ha una laurea triennale in lingue e una specialistica in lettere. Ama ballare le danze caraibiche. È molto legata alla sua famiglia e ai suoi animali, ha 2 cani e 15 gatti. INSTAGRAM @raffaella_ligorio

Ludovica, 21 anni nata a Caserta, studia giurisprudenza e vorrebbe diventare avvocato come suo padre. È molto legata alla sua famiglia, in particolare alla sorella più piccola. Le piace dipingere e guardare le commedie romantiche.

Saretta, 23 anni nata a Perugia, lavora in un’azienda di abbigliamento. Va in palestra, ama gli animali soprattutto i gatti.

Silvia, 35 anni cagliaritana, vive a Roma da circa tre anni. È architetto. Ama l’arte in ogni sua forma, il trekking, andare in moto e cantare.

Roberta, 39 anni nata a Sanremo, si è una laureata in Lettere e Filosofia con il sogno di insegnare italiano in Francia, Poi…ha preso una seconda laurea in podologia e svolge la professione di podologa. Ama gli sport e viaggiare.

Jasmine, 25 anni nata in Sicilia, vive a Viareggio con la sua famiglia. Fa la commessa in un negozio di abbigliamento sportivo e nel tempo libero le piace allenarsi, leggere, correre e sciare.

Temptation Island 2024, chi sono i tentatori

Ecco chi sono i tentatori single di Temptation Island 2024.

Giovanni De Rosa, 28 anni di Napoli. Da 3 anni vive a Gran Canaria dove gestisce un autonoleggio. Appassionato di motori e di nautica. INSTAGRAM @giovanni_de_rosa

John Zunda, 30 anni di Reggio Emilia. E’ impiegato in un’azienda specializzata nell’assicurazione del credito. Vive con la nonna alla quale è molto legato. Gioca a pallanuoto a livello agonistico. INSTAGRAM @john_zunda

Yousif Elshafie, 33 anni di Roma. Abita con suo fratello gemello e un fratello più piccolo, insieme hanno un ristorante nel quale lui e’ sia chef sia barman. Nel tempo libero pratica calcio, va in palestra ed è appassionato di fotografia. INSTAGRAM @yousel00

Alessandro, 42 anni di Napoli, vive a Milano da più di 20 anni. È laureato in scienze motorie e lavora come personal trainer. Ha vissuto per 9 anni a Shangai e ha girato tutto il sud est asiatico. Nel tempo libero ama cucinare per gli altri, andare in bici e fare boxe. INSTAGRAM @sandox

Daniel, 27 anni, viene dalla provincia di Imperia. Ha un’impresa edile di famiglia a Montecarlo. È appassionato del mondo finanziario, ama viaggiare e pratica molto sport. INSTRAGRAM @Iamdan.__

Alex Sartirana, 33 anni di Milano. Si occupa dell’amministrazione della carrozzeria di famiglia. Non ama usare i social. È un ragazzo sportivo: ha praticato pugilato, nuoto agonistico, calcio, sci e pallavolo. INSTAGRAM @alex.sartirana

Valentino Leonardi, 31 anni della provincia di Brescia. È un impiegato tecnico ma anche personal trainer. A 9 anni ha iniziato a giocare a calcio come portiere fino ad arrivare alla serie A. Pratica tutti gli sport: calcio, beach volley, rugby, pallavolo, basket, snorkeling, windsurf. INSTAGRAM @valentino_leonardi92

Anto Anastasi, 32 anni, siciliano. Store manager in un negozio di abbigliamento. È stato una promessa del calcio e ha giocato nelle giovanili dell’Inter. Ha studiato farmacia all’università. INSTAGRAM @antonioanastasi13

Bruno Topolini, 32 anni della provincia di Reggio Emilia. Ha 4 agenzie immobiliari insieme a 2 soci. È appassionato di cinema e di sport, va in palestra, gioca a calcio e si prepara atleticamente nel triathlon. INSTAGRAM @bruno.topolini

Edoardo Gullino, 24 anni della provincia di Cuneo. Fa il giardiniere nell’azienda di famiglia. Ama allenarsi e praticare sport estremi: dal motocross all’arrampicata, dal downhill allo snowboard. INSTAGRAM @edoardo.gullino

Stefano Tediosi, 32 anni di Milano. Fa il barista. Nel tempo libero ama viaggiare e fare escursioni. INSTAGRAM @stefano_tediosi

Francesco Fulloni, 23 anni della provincia di Verona. Vive a Milano con la sorella di 21 anni. E’ un store account manager per un’azienda di dolciumi. Ha la passione per il golf e vorrebbe prendere il patentino da istruttore. Suona il pianoforte da 5 anni come autodidatta. INSTAGRAM @fullozzz

Daniele Capuana, 38 anni della provincia di Pisa. È preparatore atletico di una squadra di calcio in prima categoria. Si sta laureando in scienze motorie e nel tempo libero fa crossfit. INSTAGRAM @danielecapuana_pt