Temptation Island 2024 oggi, Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono tornati assieme o si sono lasciati definitivamente?

La quarta puntata di ‘Temptation Island 2024’, andata in onda, giovedì 18 luglio, ha avuto due protagonisti assoluti, ovvero Lino Giuliano e Alessia Pascarella alle prese con un incandescente falò di confronto. Dopo un acceso diverbio, i due (ex?!) fidanzati hanno deciso di dirsi definitivamente addio. Il ragazzo, per farsi consolare, è corso tra le braccia della tentatrice, Maika, forse con l’intento di approfondire la conoscenza fuori dal programma.

Al termine dell’incontro – scontro, però, Filippo Bisciglia ha promesso, per la prossima settimana, nuovi colpi di scena sulla coppia. Ulteriori conferme, arrivano da ‘Dagospia’ che lancia un’ipotesi molto suggestiva: “SAPPIATE CHE LA LORO VICENDA NON SI ESAURIRA’ STASERA – DOPO UN PRIMO SCAZZO, NELLA PUNTATA DELLA PROSSIMA SETTIMANA LUI CHIEDERÀ DI POTER INCONTRARE NUOVAMENTE LA FIDANZATA. ALESSIA LO SFANCULERÀ DEFINITIVAMENTE O TORNERÀ A CASA CON IL “CAZZARO” PARTENOPEO? AH, SAPERLO…”

I protagonisti del viaggio dei sentimenti, per ragioni contrattuali, sono tenuti a mantenere massima riservatezza su quello che è accaduto durante i giorni di permanenza nei rispettivi villaggi ma soprattutto sull’esito dei vari falò. Nelle ultime ore, vista la tanta curiosità attorno a Lino ed Alessia, filtrano le segnalazioni sul loro dopo ‘Temptation Island 2024‘.

C’è chi vorrebbero il napoletano intento a frequentare una nuova donna conosciuta fuori dal programma (come sostenuto da Deianira Marzano attraverso una soffiata di un suo followers secondo cui “Si ma comunque lui attualmente si vede con un’altra. Ed anche in passato si frequentava. E ci sono le prove”). Altri rumours sosterrebbero che la ragazza starebbe attraversando un periodo non facile per la brusca rottura. Ed, infine, quella più accreditata, che i due abbiano appianato le divergenze tornando sui propri passi. E che, ad oggi, risulterebbero nuovamente insieme.

Sicuramente negli ultimi due appuntamenti di mercoledì 25 e giovedì 26 luglio scopriremo finalmente il destino di questa coppia e di tutti/e quelli/e ancora rimasti/e in gioco in questa appassionante avventura che si chiama ‘Temptation Island’