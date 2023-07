Dubbi ce ne sono stati ben pochi e fin dalla prima puntata di Temptation Island. La coppia formata da Gabriela e Giuseppe ha comandato questa stagione e di gran lunga, sopra le altre. Nei giorni trascorsi nei villaggi hanno servito dinamiche ipnotiche, irresistibili nelle loro svirgolate dialettali e negli sbrocchi dell’uno e dell’altra.

L’american boy, ormai vicinissimo alla single Roberta de Grazia, e la partenopea Gabriela che aveva ormai instaurato un ottimo rapporto con il single Fouad (con tanto di bacio in fuga dalle telecamere) stavano per mandare a monte 7 anni di fidanzamento. Dopo un primo falò anticipato in cui i nervosismi della coppia sono affiorati rinfacciandosi ogni singola mossa combinata l’uno lontana dall’altra, entrambi avevano deciso di terminare l’avventura da separati. Il ripensamento dal gusto tutto sentimentale di Giuseppe ha ribaltato la situazione.

Lo abbiamo visto nella puntata di ieri. Ammettendo gli errori del passato, tra cui il tradimento, e promettendo di essere una persona nuova fuori da Temptation Island, i due sono tornati insieme. Anche le scuse di Gabriela hanno ulteriormente rimesso le cose al proprio posto e, con buona pace di chi credeva alla rottura totale, la coppia ha risolto la crisi.

Temptation Island 2023, cosa hanno detto Gabriela e Giuseppe dopo il falò

Terminato il confronto definitivo, Gabriela e Giuseppe hanno commentato il post-falò. A parlare per prima è Gabriela. Le speranze della donna sono riposte nelle parole del suo compagno, ma vuole andare comunque cauta:

Non l’ho mai visto così, mai. Mi è sembrato sincero. Mi fa piacere, però comunque rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare, piano piano da stasera. All’inizio non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare che gli piacesse quell’altra persona. Devo ricominciare da zero. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti.

Giuseppe (che la notte prima del secondo falò non ha né dormito, né mangiato) continua a sottolineare il suo cambio di rotta: “Penso si sia visto il cambiamento, ho scoperto davvero che effetto mi fa. Un’emozione troppo forte, la sento sempre. Ho buttato tutto alle spalle, dentro di me sento che mi sono liberato. Ora non ho più nulla da dire“.

La frecciata della single Roberta “Se ti mando un paio di screen…”

C’è però un’ombra nel ritorno alla normalità di Giuseppe e Gabriela post Temptation Island. Un messaggio in codice (ma forse nemmeno troppo in codice) che arriva da un TikTok della single Roberta. “Fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni“.

Molti utenti hanno letto la frase come una frecciata nei confronti di Gabriela. E’ successo qualcosa di inaspettato? Una mossa che magari il pubblico non conosce? “Il lupo perde il pelo ma non il vizio” commenta un utente, mentre Roberta risponde: “Ben detto”. Allude a Giuseppe? I risvolti sembrano essere dietro l’angolo…