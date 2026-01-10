Tempesta d’Amore, puntate cruciali della stagione: chi sceglierà Ana tra Vincent e Philipp

Il triangolo tra Ana, Vincent e Philipp sta per terminare. Chi sceglierà la giovane tra l’affascinante medico e il solido veterinario?

Nelle puntate di Tempesta d’Amore in onda su Rete 4 dal 12 al 16 gennaio i nodi arriveranno finalmente al pettine per Ana, Vicent e Philipp. La giovane protagonista della soap tedesca (Sturm der Liebe il titolo originale) scioglierà le riserve legate alla sua relazione sentimentale complessa e tormentata e capirà chi le fa davvero battere il cuore.

Spazio anche per Greta e alle sue difficoltà con il concorso “La Foglia Verde” e per Markus, che inizierà a tramare qualcosa nei confronti di Christoph. Michael invece affronterà nel silenzio le paure legate alla sua malattia. Ecco cosa dicono le anticipazioni delle prossime, decisive puntate di Tempesta d’Amore.

Tempesta d’Amore, anticipazioni: la scelta di Ana tra Vincent e Philipp

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio rivelano che Vincent capirà che Ana non ha mai smesso di provare qualcosa per Philipp. Al tempo stesso si renderà conto che la giovane non riuscirà mai a ricambiare veramente i suoi sentimenti. Così si preparerà a dirle addio per sempre.

La relazione tra i due arriverà al capolinea. Ma prima di scrivere la parola fine sulla loro storia Ana e Vincent si lasceranno andare a un ultimo, intenso abbraccio. Le intuizioni del dottor Ritter si riveleranno esatte. Poco dopo, infatti, sarà la volta del faccia a faccia tra Ana e Philipp. La conversazione tra i due si caricherà presto di passione.

Ana e Vincent finalmente si dichiareranno amore reciproco. La giovane capirà che Philipp è sempre stato il suo unico amore. Così si metterà alla ricerca di Brandes. Dopo essersi ritrovati, i due innamorati saranno pronti a giurarsi eterno amore. Successivamente Ana troverà sul comodino di Philipp un vecchio anello di fidanzamento.

Ripensando alla “profezia” di un matrimonio imminente che le era stata fatta poco prima, la donna interpreterà l’anello come un segno del destino. Deciderà così di essere pronta al grande passo: le nozze con l’uomo che in fondo al suo cuore non ha mai smesso di amare. Michael invece continuerà a lottare col problema alla mano senza parlarne a Nicole.

Lei però si accorgerà che qualcosa non torna e si renderà conto da sola della situazione. Greta si infurierà con Luis per aver dovuto modificare il dessert al concorso “La Foglia Verde” a causa del suo scambio del sacchetto contenente pregiato tè matcha bavarese con quello al henné di Miro. Una modifica che rischierà di compromettere il risultato finale.

La giovane accuserà Luis di aver cercato di danneggiarla. Miro proverà a spiegare quanto accaduto, ma Greta non si fiderà delle sue parole. Un infortunio alla caviglia costringerà a letto Markus che insieme a a Katja comincerà a tramare contro Markus, elaborando un piano per incastrarlo.