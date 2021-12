Torna dal 12 al 19 dicembre 2021 la maratona televisiva per sostenere la Fondazione Telethon per il trentaduesimo anno di fila. A presentare la programmazione Rai di questa speciale settimana saranno il Presidente Rai Marinella Soldi, il Presidente della Fondazione Telethon Luca Cordero Di Montezemolo, il Direttore Generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli e il Direttore Coordinamento Editoralie Palinsesti Televisivi Rai Marcello Ciannamea. Sarà presente anche Mara Venier, impegnata alla conduzione della serata di apertura della campagna Telethon, Festa di Natale – Una serata per Telethon.

Come sempre tutta la Rai scenderà al fianco della raccolta fondi per Telethon e nel farlo anche in questo 2021 si impegneranno tutte le trasmissioni presenti nei palinsesti del servizio pubblico radiotelevisivo. Da venerdì 17 compariranno poi come al solito apposite trasmissioni dedicate a Telethon.

In particolare nella giornata di venerdì su Rai 1 al posto di Oggi è un altro giorno andrà in onda un appuntamento condotto da Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli e Paolo Belli; la maratona di venerdì proseguirà poi alle 16:05 su Rai 3 con Benedetta Rinaldi e Paolo Belli, che cederanno poi il testimone della staffetta alle 17:00 a Rai 2 che erediterà l’ultimo tratto di maratona giornaliera con Gigi e Ross e Arianna Ciampoli.

La maratona di sabato invece sarà principalmente su Rai 1 dove partirà alle 10:25 con la conduzione di Vira Carbone, Lorena Bianchetti e Paolo Belli; alle 12:25 si passerà su Rai 3 sempre con Belli, questa volta affiancato da Arianna Ciampoli, mentre il pomeriggio sarà totale appannaggio di Rai 1 con un primo spazio dalle 14:00 alle 16:05 condotto da Anna Falchi, Beppe Convertini, Arianna Ciampoli e Paolo Belli, mentre quello successivo (17:00-18:45 al posto di Italia sì) vedrà impegnati Eleonora Daniele e Paolo Belli.

La conferenza stampa in cui avrà luogo la presentazione della maratona televisiva per Telethon 2021 avverrà questa mattina nella Sala degli Arazzi di viale Mazzini a partire dalle ore 10:00.