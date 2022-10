La prima puntata l’ha sfangata, battendo sulla distanza il fotoromanzo televisivo di Canale 5 Viola come il mare, che partito sopra, poi è stato superato in scioltezza da Carlo Conti e dal suo team di artisti in gara per la coppa del campione 2022 di Tale e quale show. Il varietà di Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti dunque, pur con un cast tutto ancora da scoprire ed una giuria che ormai conosciamo a menadito, vince la serata del venerdì, ormai fra le più difficili della settimana, una specie di sabato bis, con l’ammiraglia di casa Mediaset che posiziona in quello slot le sue fiction migliori.

Ebbene ora siamo qui a parlarvi di ciò che succede nella seconda puntata di questa trasmissione che, oltre alle nuove esibizioni ed imitazioni dei concorrenti in gara, propone un nuovo quarto giurato a fianco degli inossidabili Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Dopo il Jovanotti, alias Leonardo Fiaschi della prima emissione, nella seconda puntata di venerdì 7 ottobre 2022 di Tale e quale show è prevista la presenza di una signora del pomeriggio di Rai1, ovvero la bella e brava Serena Bortone.

L’ex conduttrice di Agorà su Rai3 è approdata su Rai1 grazie alla direzione dell’amico Stefano Coletta alla guida del programma di varietà Oggi è un altro giorno che ha preso il posto del varietà Vieni da me condotto all’epoca da Caterina Balivo, dopo che l’attuale conduttrice di Lingo non accettò la proposta di Coletta di continuare a condurre il programma prodotto con la collaborazione di Banijay per motivi personali. La Bortone ha poi pian pianino modellato Oggi è un altro giorno man mano alleggerendolo e facendolo diventare sempre di più un programma d’intrattenimento conquistando un suo pubblico, sempre molto inferiore rispetto al campione di ascolti di quella fascia che resta e resterà nei secoli dei secoli l’Uomini e donne di Maria De Filippi, ma comunque facendo ottenere a Rai1 una media di ascolti dignitosa.

Ebbene Serena Bortone sarà il quarto giurato della seconda puntata di Tale e quale 2022, o meglio. sarà un personaggio tale e quale a lei, come è d’abitudine negli ultimi tempi di questo varietà . La sua imitatrice sarà la brava Barbara Foria, che siederà dunque accanto a Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio nella puntata di venerdì 7 ottobre dello spettacolo diretto e condotto da Carlo Conti su Rai1.