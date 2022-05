Tailor Made – Chi ha la stoffa?: la video intervista ad Elide Morelli e Cristina Tardito per Tvblog

A margine della conferenza stampa di presentazione, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Elide Morelli e Cristina Tardito, le due giudici che affiancheranno Tommaso Zorzi in ‘Tailor Made – Chi ha la stoffa?’, prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, in onda dal 28 giugno 2022 su Discovery +.

Tardito: ‘Siamo delle giudici molto concentrate sulla verità. Quando si dice la verità, si ha sempre una forza. Siamo delle giudici che amano tantissimo questo mestiere. Trasmettiamo l’amore e la passione per questo mestiere meraviglioso a dei ragazzi che vogliono mettersi in gioco’.

Chi sono Elide Morelli e Cristina Tardito giudici di Tailor Made – Chi ha la stoffa?

Elide Morelli, per 53 anni sarta premiere della maison Valentino, ha realizzato capolavori che fanno parte della storia dell’haute couture. Ha vestito le più grandi personalità del cinema, dello spettacolo e del jet set mondiale. A lei basta poco per vedere se un sarto ha la stoffa: “Un bravo sarto lo vedi dalla precisione, dalla creatività ma soprattutto dall’umiltà!”

Cristina Tardito, da direttore creativo ha collaborato con molte delle maison più famose al mondo. Ha fondato e portato al successo il suo brand Kristina Ti. Con il suo stile etereo, forte e delicato, ha conquistato le donne di tutto il mondo, proponendo un modo di essere più che un modo di vestire: “Per me la moda non è solo un modo di vestire, ma un modo di essere!”

A seguire, nel video, in basso, tutte le dichiarazioni.