L’eccezione sta diventando sempre più l’abitudine. Network, piattaforme e canali si affidano a brand conosciuti, fenomeni globali per provare a emergere nel mare di una serialità sempre più ricca e competitiva. Soprattutto diventa complicato abbandonare titoli di successo che dopo una lunga vita vengono chiusi per volere più di autori e attori che dei produttori. Non stupisce così la notizia emersa nelle ultime ore di The Winchesters una serie tv prequel di Supernatural un titolo cult di The CW e di WarnerBros durato 15 stagioni.

Probabilmente l’aspetto più sorprendente è scoprire come solo uno dei due storici protagonisti della serie, Jensen Ackles, sia coinvolto nel prequel mentre l’altro, Jared Padelecki abbia scoperto tutto solo attraverso twitter e con l’articolo di deadline.

Le origini della storia

Partiamo dall’inizio e dalla notizia data in esclusiva da deadline. The CW sta lavorando a The Winchesters una serie tv prequel di Supernatural scritta da Robbie Thomas che già lavorava alla serie originale e prodotta da Jensen Ackles interprete di Dean Winchester, insieme alla moglie Danneel (che ha recitato come guest star ricorrente nella serie).

Essendo un prequel il progetto racconterà la storia dei genitori di Dean e Seam Winchester, di John e Mary di come si sono conosciuti di come si sono innamorati e come abbiano investito tutto non solo per il loro amore ma anche per salvare il mondo. Jensen Ackles, che prossimamente vedremo in The Boys, sarà anche il narratore della storia.

Dopo 15 stagioni sapevamo che Supernatural non era finito, nella serie stessa diciamo che nulla realmente finisce. Quando con Danneel abbiamo creato la Chaos Machine Productions sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era quella di John e Mary Winchester, o meglio la storia delle origini di Supernatural.

Queste le parole con cui Ackles ha commentato la notizia. All’interno della serie Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith hanno interpretato John e Mary e quest’ultima venne uccisa dai demoni quando Sam era ancora un bambino. Proprio indagando sulla sua morte John è diventato un cacciatore passando poi l’eredità ai figli.

Crisi di coppia a Supernatural?

Dopo 15 anni passati insieme probabilmente Jared Padelecki si sarebbe aspettato almeno una telefonata dall’amico (o meglio dire ex) e collega e con seppur con fare diplomatico, su twitter non ha nascosto la sua sorpresa.

Dude. Happy for you.

Wish I heard about this some way other than Twitter.

I’m excited to watch, but bummed that Sam Winchester had no involvement whatsoever. https://t.co/bAcEvFKM7p — Jared Padalecki (@jarpad) June 25, 2021

“Amico sono felice per te. Mi sarebbe piaciuto saperlo in altro modo e non con twitter, sono entusiasta di vederlo ma sorpreso che Sam Winchester non sia in alcun modo coinvolto” ha scritto condividendo il tweet di Ackles. Per poi aggiungere commentando un altro tweet “questa è la prima volta che ne sento parlare, sono profondamente dispiaciuto“.

Visto che Padalecki è ancora su The CW come protagonista di Walker, prodotto però da CBS Studios, chissà che magari una volta ordinata la serie non ci sarà un modo di riportare anche Sam nel progetto.