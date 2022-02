Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano, evento sportivo tra i più attesi dell’anno, specialmente negli States.

Per chi non è appassionato propriamente di football americano, il Super Bowl è soprattutto un evento musicale, con il celebre Halftime Show, lo spettacolo che si tiene nel corso dell’intervallo, che quest’anno vedrà protagonisti Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

A livello televisivo, per quanto riguarda l’evento, sono noti anche i costosissimi spot pubblicitari. Ad esempio, durante il Super Bowl LVI, sarà trasmesso in anteprima assoluta il teaser trailer della serie Amazon Original, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

La 56esima edizione del Super Bowl andrà in onda in Italia nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2022.

Le squadre che si contenderanno il trofeo Vince Lombardi al SoFi Stadium di Los Angeles saranno i Cincinnati Bengals, campioni della American Football Conference, e i Los Angeles Rams, campioni della National Football Conference.

Super Bowl 2022 su DAZN

Su DAZN, l’appuntamento è per stasera, domenica 13 febbraio, precisamente alle ore 23:55.

Marco Russo e Giorgio Tavecchio, kicker italiano che ha giocato nella NFL, condurranno il pre-partita insieme a Borja Valero, ex calciatore e grande appassionato di football americano, Matteo Pella e Federico Pasquini.

Per gli appassionati di comicità, alla stessa ora sul canale Twitch di DAZN, i comedian Francesco Lancia, Luca Ravenna e Francesco De Carlo racconteranno l’evento in maniera meno tradizionale.

La finale inizierà alle ore 00:30: la telecronaca sarà affidata a Matteo Gandini e Roberto Gotta mentre gli inviati speciali di DAZN presenti a Los Angeles saranno Nausicaa Dell’Orto e Nicola Sechi.

Super Bowl 2022 su Rai 1

Per il secondo anno di fila, il Super Bowl 2022, per quanto riguarda la tv in chiaro, andrà in onda sulla Rai. L’anno scorso andò in onda su Rai 2 mentre quest’anno l’evento sarà trasmesso da Rai 1.

L’appuntamento, per quanto riguarda Rai 1 e lo streaming su RaiPlay, sarà per le ore 00:15.

La telecronaca sarà a cura di Vezio Orazi e Brock Olivo, allenatore ed ex giocatore di football americano, ex head coach della nazionale italiana.