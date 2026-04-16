“Stroncata da…” Il Paradiso delle Signore, lo spoiler tragico di oggi 16 aprile 2026
“Stroncata senza pietà”: Il Paradiso delle Signore si tinge di nero nella puntata del 16 aprile. Rosa riceve una notizia devastante dalla Francia, mentre Mimmo scopre il segreto proibito di Agata.
Il clima si fa teso tra le mura del magazzino più elegante di Milano. Nella puntata in onda giovedì 16 aprile 2026, il destino sembra voler mettere alla prova i nervi dei nostri protagonisti.
Se Rosa sognava la gloria internazionale dopo il lancio del suo libro in Francia, la realtà busserà alla sua porta con la violenza di un temporale improvviso.
Non sarà una giornata facile nemmeno per Johnny, che si ritroverà a fare i conti con una verità difficile da digerire, mentre il passato e il presente si intrecciano in un omaggio commovente che coinvolgerà l’intera Galleria.
Schiaffo parigino per Rosa e ombre sul futuro di Agata
Il successo, si sa, ha spesso un retrogusto amaro. Rosa Camilli, ancora elettrizzata dal tour transalpino, riceverà una doccia gelata: una prestigiosa testata francese ha letteralmente distrutto il suo romanzo.
Una critica feroce che farà crollare le certezze della scrittrice, sprofondandola in uno stato di agitazione totale. In suo soccorso arriverà però un Marcello sempre pronto a fare da scudo, cercando di restituirle quella grinta che la critica d’oltralpe ha provato a spegnere.
Ma il vero giallo della giornata si sposta in casa Puglisi. Agata è un nervo scoperto: il corteggiamento serrato del suo professore è diventato un segreto troppo pesante da gestire.
Nonostante il tentativo di mantenere il riserbo, un regalo misterioso recapitato a domicilio farà saltare la copertura. Mimmo Burgio, tutt’altro che ingenuo, inizierà a nutrire sospetti pesantissimi, mettendo la fidanzata con le spalle al muro. È giunto il momento della verità?
Intanto, un velo di malinconia avvolgerà lo staff di Roberto, la Galleria si prepara a dare l’ultimo saluto a un grande amico, Totò, con un manifesto commemorativo che promette di far scendere più di una lacrima ai frequentatori del Paradiso.
Sul fronte sentimentale, invece, Johnny vivrà il suo momento più buio: origliando un confronto privato tra Irene e Cesare, il musicista capirà che per lui, nel cuore della Cipriani, non sembra esserci più spazio.