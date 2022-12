Nuovo cambio di velina in corsa, a Striscia la Notizia. Dall’ufficio stampa del tg satirico di Antonio Ricci fanno infatti sapere che la velina bionda Anastasia Ronca, una delle due “titolari” a parte da questa stagione, è a casa positiva al Covid-19. Per lei, quindi, è inevitabile un periodo di stop dall’appuntamento quotidiano di Canale 5 (e le inviamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione).

Cosmary Fasanelli, però, in questi giorni non sarà da sola: al suo posto debutta da questa sera, lunedì 19 dicembre 2022, Valentina Corradi. Un volto, il suo, che i telespettatori che solitamente si sintonizzano su Canale 5 in access prime time nel fine settimana conoscono già, dal momento che è la new entry di Paperissima Sprint.

Valentina, due volte campionessa italiana under 21 di danza sportiva, è ligure di Rapallo (Genova) ed è nata nel 2001. Durante gli anni del liceo si allenava tra La Spezia e Marina di Massa, ogni giorno i suoi genitori la accompagnavano a danza e lei studiava in auto e la sera fino a tardi.

La sua vita è il ballo, da sempre, anche se, tra una competizione e l’altra, è riuscita anche a vincere un paio di concorsi di bellezza. Il mondo della televisione le è sempre piaciuto. Nel 2019 ha partecipato a una sfida ad Amici, una bella esperienza anche perché ha coinciso con il suo diciottesimo compleanno.

Quello di Corradi è solo l’ultimo di una serie di avvicendamenti quest’anno a Striscia: poche settimane fa era toccato a Fasanelli restare a casa per un’influenza (fu sostituita da Marcia Thereza Araujo), mentre nei giorni scorsi, causa indisposizione di Enzo Iacchetti, è toccato ad Enzo Beruschi affiancare alla conduzione Ezio Greggio, ricomponendo così una storica coppia di Drive In. Iacchetti è poi tornato alla conduzione, ma da remoto, in collegamento da casa.