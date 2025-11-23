“Sto in fibrillazione, chiamate un dottore”. Ballando con le Stelle, attimi di imbarazzo in diretta. Cosa è successo

Emozioni forti, forse troppo, quelle che sono nate nella puntata di ieri di Ballando con le Stelle. Tutto è avvenuto poco prima della metà della lunga trasmissione che occupa i sabato di Rai 1. Ecco, allora, la ricostruzione della serata.

Una serata che ha visto l’eliminazione della coppia formata da Nancy Brilli e Filippo Zara. Ma, per una volta, non sono state le classifiche e i voti a far parlare, ma altro tipo di performance… I sorrisi e il buon umore contagiano tutto lo studio.

“Sto in fibrillazione, chiamate un dottore”: il siparietto di Rossella Erra

Nell’ultimo episodio, Fabio Fognini ha acceso la pista con una performance che ha scatenato il pubblico e lasciato senza parole la giuria. La sua coreografia, più audace e passionale del solito, ha raggiunto il culmine con un gesto inaspettato: si è strappato la maglia, rimanendo a petto nudo in studio, suscitando urla di sorpresa da parte della giurata popolare Rossella Erra, da sempre sua grande estimatrice. “Ma come si fa a strapparsi la maglietta così, filgio mio? Fabio, sono in fibrillazione, chiamate un dottore. Mio marito non c’è in questo momento, possiamo fare tutto ciò che vuoi!. Tu sei un attentato per la mia vita, continua a ballare così, attentami tutta!”.

L’esibizione di Fognini ha ricevuto numerosi apprezzamenti, in particolare da parte di Guillermo Mariotto, che lo ha definito “una punta di diamante” del programma, elogiando la sua presenza scenica e il suo impegno. Tuttavia, non tutte le critiche sono state positive. Selvaggia Lucarelli ha lanciato una “stoccata” al tennista, evidenziando un cambiamento nel suo atteggiamento. “Sto notando una strana evoluzione”, ha esordito la giurata, “inizialmente eri un po’ timido, ma ora sembri più sicuro di te, forse troppo. Stai puntando alla vittoria, ma attenzione a non diventare prevedibile. Non perdere il tuo estro”.

Lucarelli ha continuato a sottolineare come Fognini, pur dimostrando una crescita notevole nella danza, stesse rischiando di perdere quella spontaneità che aveva contraddistinto i suoi primi passi sul palco. “Sei diventato più riservato, meno eccentrico, ma più determinato”, ha spiegato, mettendo in guardia il tennista contro un possibile “pericolo” di perdere la sua unicità. Fognini, da parte sua, ha risposto con tranquillità: “Sto facendo il mio percorso, che è bellissimo. Sono partito da molto indietro, ero rigido, ma piano piano mi sento sempre meglio.”

La reazione di Fognini è stata un chiaro segno della sua consapevolezza del percorso che sta vivendo. Se all’inizio della competizione aveva mostrato delle difficoltà, settimana dopo settimana ha dimostrato una crescita sorprendente, tanto nella tecnica quanto nell’espressività.