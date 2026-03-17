Stephen Hawking: le inquietanti previsioni sul futuro della nostra specie (alcune si sono già realizzate)

Stephen Hawking, prima di perdere la vita, ha rilasiato alcune previsioni sul futuro della specie umana tutt’altro che utopistiche.Stephen Hawking parlava spesso del futuro dell’umanità, e non lo faceva con il linguaggio della fantascienza. Il suo punto di partenza era sempre scientifico. Guardava all’universo e al modo in cui le civiltà tecnologiche potrebbero evolvere nel

Stephen Hawking, prima di perdere la vita, ha rilasiato alcune previsioni sul futuro della specie umana tutt’altro che utopistiche.

Stephen Hawking parlava spesso del futuro dell’umanità, e non lo faceva con il linguaggio della fantascienza. Il suo punto di partenza era sempre scientifico. Guardava all’universo e al modo in cui le civiltà tecnologiche potrebbero evolvere nel tempo. Da questa prospettiva nasce una delle sue idee più discusse: la Terra non potrà essere la casa definitiva della nostra specie.

Secondo Hawking, su scale temporali molto lunghe il pianeta resta esposto a una serie di rischi che, prima o poi, potrebbero diventare reali. Guerre nucleari, pandemie globali, cambiamenti climatici estremi o eventi cosmici non sono probabili nel breve periodo, ma se si ragiona su centinaia o migliaia di anni la probabilità aumenta. Per questo lo scienziato sosteneva che l’umanità dovrà imparare a vivere anche fuori dalla Terra, colonizzando altri pianeti o stazioni spaziali. Non per spirito di esplorazione, ma per una questione di sopravvivenza a lungo termine.

Un pianeta con limiti fisici

Quando Hawking parlava del destino della Terra citava spesso Venere, un pianeta che probabilmente in passato aveva condizioni molto diverse da quelle attuali. Oggi la sua superficie supera i 450 gradi e l’atmosfera è composta quasi interamente da anidride carbonica, con piogge di acido solforico. Per Hawking questo esempio serviva a ricordare che l’equilibrio climatico di un pianeta può cambiare radicalmente.

Nei suoi interventi pubblici arrivò anche a ipotizzare uno scenario molto lontano nel tempo, attorno all’anno 2600, in cui la Terra potrebbe diventare sempre più difficile da abitare a causa della crescita della popolazione e dell’aumento del consumo energetico. Non era una data precisa né una previsione matematica. Piuttosto una descrizione di una tendenza: se l’energia utilizzata dalla civiltà umana continua a crescere senza limiti, prima o poi l’impatto sul pianeta diventa enorme.

Il timore per l’intelligenza artificiale

Un altro tema che Hawking affrontava spesso riguardava l’intelligenza artificiale. Non era contrario allo sviluppo tecnologico, ma vedeva un rischio nella possibilità che le macchine diventassero progressivamente più intelligenti degli esseri umani. Se un sistema artificiale raggiungesse la capacità di migliorarsi autonomamente, l’evoluzione tecnologica potrebbe accelerare molto più rapidamente di quella biologica.

In uno scenario del genere l’uomo potrebbe smettere di essere la forma di intelligenza dominante sul pianeta. Non è qualcosa che sta accadendo oggi, ma alcuni segnali sono visibili: algoritmi che analizzano enormi quantità di dati, sistemi automatici che prendono decisioni complesse, software capaci di generare testi, immagini o soluzioni tecniche. Per Hawking il punto non era fermare la tecnologia, ma capire cosa succede quando una civiltà crea strumenti sempre più autonomi.

Il possibile futuro della genetica

Hawking parlava anche di ingegneria genetica e delle trasformazioni che potrebbe portare nella società. Le tecniche di editing del DNA stanno diventando sempre più precise e, in prospettiva, potrebbero permettere modifiche anche sull’essere umano. Lo scienziato ipotizzava la comparsa di individui geneticamente migliorati, con capacità cognitive o fisiche potenziate artificialmente.

Non è uno scenario immediato, ma solleva una questione sociale evidente: se queste tecnologie fossero accessibili solo a una parte della popolazione, il divario tra gruppi diversi potrebbe aumentare. In altre parole, la differenza tra chi può modificare il proprio patrimonio genetico e chi non può farlo potrebbe diventare molto più ampia di quella economica.

L’ipotesi di civiltà extraterrestri

Tra le preoccupazioni di Hawking ce n’era una meno discussa ma molto chiara nelle sue dichiarazioni pubbliche: il contatto con civiltà aliene avanzate. Alcuni progetti scientifici cercano segnali radio nello spazio e in alcuni casi si discute anche dell’idea di inviare messaggi verso altre stelle. Hawking invitava alla prudenza. Il suo ragionamento partiva dalla storia umana: quando civiltà tecnologicamente più sviluppate hanno incontrato popolazioni meno avanzate, il risultato non è quasi mai stato equilibrato. Citava spesso l’esempio dell’arrivo degli europei nelle Americhe e delle conseguenze per le popolazioni indigene. Se esistessero civiltà extraterrestri molto più evolute della nostra, l’incontro potrebbe non essere neutrale.

Molte di queste riflessioni riguardano tempi lontani. Secoli o millenni. Eppure alcune delle traiettorie descritte da Hawking sono già visibili: cambiamento climatico, sviluppo dell’intelligenza artificiale, progressi nella genetica. Non sono ancora gli scenari estremi che lui immaginava, ma fanno parte della stessa direzione scientifica. Le sue previsioni non erano profezie. Erano ipotesi costruite osservando come si muovono scienza, tecnologia e società quando iniziano a crescere senza un limite evidente.