Stefano De Martino sorprende tutti dopo le feste, l’annuncio da Napoli è carico di gioia: “Da oggi…”

Stefano De Martino fa asso pigliatutto e oltre ad intrattenere il pubblico di Rai Uno con Affari Tuoi, sbarca anche su RaiPlay. Ma non con un nuovo programma televisivo. Negli ultimi anni il conduttore partenopeo ha costruito un percorso solido, fatto di scelte mirate e di una crescita costante sotto gli occhi del pubblico.

Non si può più definire talento emergente, ma un volto ormai riconoscibile e affidabile, con un’impronta tutta sua: leggerezza, ironia e professionalità. E ora, a sorpresa, apre una finestra su un’altra dimensione del suo percorso artistico. Stefano De Martino ha annunciato un nuovo piccolo passo avanti: è il naturale approdo di un viaggio iniziato lontano dalle luci della prima serata, ma vicino alle sue radici e alla sua storia personale.

L’approdo su Rai Play

Lo spettacolo Stefano De Martino Meglio Stasera! portato nei principali teatri italiani tra il 2024 e il 2025, sbarca ufficialmente su Rai Play. Non ci sono dubbi che si tratti di un riconoscimento importante anche da parte della Rai. Il “quasi” one man show, scritto e interpretato dallo stesso De Martino e diretto da Riccardo Cassini, è già disponibile in streaming. L’annuncio è stato divulgato dallo stesso De Martino attraverso i social con una storia su Instagram diventata virale.

Sul palco, De Martino è il centro gravitazionale di uno spettacolo che unisce racconto autobiografico, musica, danza e un dialogo costante con il pubblico. Accanto a lui ballerini e musicisti, ma è la sua voce a guidare il viaggio: dall’infanzia a Napoli alla decisione di cambiare vita, lasciando il lavoro da fruttivendolo per inseguire il sogno dello spettacolo. Un racconto sincero, condito da ironia e autoironia.“Ho voluto portare sul palco situazioni che tutti possono riconoscere, dalle relazioni al lavoro, fino a quei momenti in cui ci sentiamo un po’ persi – ha dichiarato qualche tempo fa l’ex ballerino – Volevo che il pubblico potesse sorridere ma anche riflettere, senza mai prendersi troppo sul serio”.

Il grande pubblico lo ha incontrato per la prima volta nel 2009 ad Amici, ma oggi Stefano De Martino è molto di più. Alla guida di Affari Tuoi, ogni sera conquista oltre quattro milioni di telespettatori, confermandosi come uno dei volti più forti dell’access prime time. La scelta di portare il suo spettacolo teatrale in tv non è solo un premio, ma un investimento. La Rai scommette su un artista che riesce a parlare a pubblici diversi, con un intrattenimento leggero e il suo racconto personale. Non a caso, nei corridoi si fa sempre più insistente l’ipotesi di affidargli, in futuro, ruoli ancora più centrali, fino alla possibile direzione artistica del Festival di Sanremo.