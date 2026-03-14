Stefano De Martino, la verità dietro il successo: la ‘strana coincidenza’ che nessuno aveva notato

Se pensavate che Stasera tutto è possibile fosse solo il risultato del talento puro di Stefano De Martino potreste esservi sbagliati. O, perlomeno, questo è quello che viene ipotizzato sui vari social in queste ore.

Il successo strepitoso del programma di Rai 2, con picchi che sfiorano i 2,3 milioni di telespettatori, non sarebbe un miracolo ma un’arte ben orchestrata, con un pizzico di strategia editoriale dietro. E se la Rai sta davvero giocando d’astuzia, beh, ci sta riuscendo alla grande.

Un successo da manuale

Il 12 marzo, Stasera tutto è possibile ha staccato la concorrenza, con 2.215.000 spettatori e un 16,7% di share, lasciando Canale 5 e Rai 1 con le briciole. Ma, attenzione, su Rai 1 andava in onda un film con Jennifer Lopez – roba già vista e stravista.

Allora, ci si chiede: è una coincidenza che proprio in quelle serate così strategiche De Martino ottenga i suoi picchi? Alcune persone, almeno quelli più sospettose, non la pensano così.

Un altro mercoledì, un altro boom. Anche la settimana scorsa, il ritorno di De Martino alla conduzione di STEP aveva messo a segno numeri da capogiro: 2.318.000 telespettatori e il 16,8% di share.

E mentre Rai 1 arrancava con contenuti che non sfioravano nemmeno il 10% di share, Stefano macinava numeri da vincitore. Siamo davvero certi che Rai 1 non stia semplicemente “fregando” la serata al suo canale gemello? Un po’ di sospetto è lecito.

La Rai spiana la strada a De Martino?

Questa, in definitiva, è l’ipotesi che sta prendendo piede. La Rai, secondo alcuni, starebbe programmaticamente scegliendo contenuti di scarso impatto su Rai 1 nei mercoledì in cui STEP va in onda.

Il fine? Permettere a De Martino di vincere senza troppi intoppi, consolidando così la sua figura e il suo “palmares” televisivo. E così, l’ex ballerino non solo conquista il pubblico, ma si ritrova con una carriera sempre più solida, pronta per un debutto clamoroso su Sanremo nel 2027.

Difficile negarlo: mettere una commedia romantica del 2002 in prima serata, a marzo, è una mossa che non ha molto senso se non in un’ottica di “strategia”. Forse, De Martino non è solo bravo – è anche molto, molto ben supportato.

Al di là delle speculazioni, una cosa è chiara: la Rai sta investendo molto su Stefano De Martino. Ogni vittoria, ogni ascolto, è un tassello che va a costruire l’immagine del prossimo conduttore di Sanremo. L’azienda ha scelto di scommettere sul suo volto, su quel carisma che riesce a conquistare le platee.

Ma non basta un singolo programma per garantirgli il titolo di “re della tv”. A quanto pare, anche un po’ di strategia, un po’ di “regali” editoriali, non guastano. La Rai, quindi, si sta preparando a presentare al pubblico il suo nuovo “re”, pronto a dominare il palcoscenico dell’Ariston.