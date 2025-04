Stefano De Martino: età, dove vive, la (presunta) fidanzata, l’addio a Belen, stipendio Affari Tuoi, il figlio Santiago

Tutto quello che c’è da sapere su Stefano De Martino: dal rapporto con il figlio Santiago allo stipendio. Ecco chi è il conduttore Rai.

Stefano De Martino è la nuova punta di diamante della Rai. Con Affari tuoi, ma anche con Stasera tutto è possibile sta portando a casa un successo clamoroso conquistando sempre più l’affetto del pubblico. Oltre ai telespettatori che sanno tutto di lui, tra i fan di De Martino ci sono nuovi ammiratori a caccia di notizie sulla sua vita privata. Di Stefano De Martino, nonostante oggi abbia una vita molto riservata, si sa praticamente tutto.

Nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, Stefano De Martino ha conquistato la popolarità partecipando, come ballerino, ad Amici di Maria De Filippi, nell’edizione vinta da Emma Marrone con cui si fidanzò proprio all’interno della scuola. All’interno di Amici, poi, ha conosciuto Belen Rodriguez con cui, per anni, è stato il protagonista del gossip italiano.

Tutto su Stefano De Martino: chi è l’attuale fidanzata

L’incontro con Belen Rodriguez ha cambiato totalmente la vita di Stefano De Martino. L’amore con la showgirl argentina ha regalato a Stefano l’amore più importante della sua vita, il figlio Santiago che, crescendo, gli assomiglia sempre di più fisicamente. Tra vari altri e bassi, Belen e Stefano si sono lasciati e tornati insieme più volte fino alla chiusura definitiva. Dopo l’addio a Belen, il nome di Stefano De Martino è stato accostato a diverse ragazze, comprese Gilda Ambrosio ed Emma Marrone con cui, però, ad oggi, c’è solo un’amicizia.

Attualmente, della vita privata del conduttore napoletano, non si sa assolutamente nulla e pare che sia single anche se si rincorrono voci di un presunto ritorno di fiamma. Voci che, però, non sono mai state confermate per scelte di Stefano che mantiene il più stretto riserbo sulla propria vita privata.

Della vita professionale, invece, si sa praticamente tutto. Dopo essere nato nella scuola di Amici come ballerino e aver debuttato come conduttore guidando il daytime di Amici, Stefano ha fatto il salto di qualità in Rai. De Martino, infatti, ha debuttato su Raidue come conduttore di Stasera tutto è possibile, raccogliendo l’eredità di Amadeus. Inoltre, ha portato al successo anche un format tutto nuovo ovvero “Bar Stella” in cui ha sfoggiato il suo talento da showman.

Con l’addio di Amadeus, poi, la Rai ha deciso di puntare prepotentemente su di lui affidandogli la conduzione di Affari tuoi e garantendogli uno stipendio milionario avendogli fatto firmare un contratto quadriennale con la Rai per 8 milioni di euro.