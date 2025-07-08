Stefano De Martino e la sua villa da 2 milioni di euro: il divieto imposto agli ospiti

Stefano De Martino, che cosa non si può fare se invitati nella sua magnifica villa. Il divieto imposto.La sua è stata una stagione televisiva, da poco conclusasi, trionfale. L’ultima puntata di Affari Tuoi, è andata in onda lo scorso 28 giugno 2025, e lui, sul finale di puntata, visibilmente felice e, a tratti commosso, ha

Stefano De Martino, che cosa non si può fare se invitati nella sua magnifica villa. Il divieto imposto.

La sua è stata una stagione televisiva, da poco conclusasi, trionfale. L’ultima puntata di Affari Tuoi, è andata in onda lo scorso 28 giugno 2025, e lui, sul finale di puntata, visibilmente felice e, a tratti commosso, ha salutato i suoi numerosi telespettatori dando loro l’appuntamento a settembre, esattamente per il primo giorno di quel mese. Nessun cambio a livello di cast, come ha fatto sapere lui stesso. E dopo aver partecipato alla presentazione ufficiale del palinsesti Rai 2025- 2026, lo showman campano ha iniziato a godere a pieni polmoni le sue vacanze in compagnia dei suoi amici più cari.

Ora sta riposandosi non solo tramite qualche viaggio o week end fuori porta ma anche, e soprattutto, vivendo nella sua villa da Mille e Una Notte a Posilippo che possiede pure un accesso diretto al mare. Qui ama anche trascorrere del tempo di qualità con il figlio Santiago ma anche organizzare belle feste all’aperto, nonché intorno alla piscina.

I suoi party però sono accessibili solo a persone ben scelte tra la sua cerchia di amicizie, perlopiù selezionate tra la Napoli Bene. Chiaramente si entra solo tramite invito personale, come ci comunica il settimanale Oggi. Tanta buona musica e squisito cibo per deliziare gli ospiti, tra i quali non mancano personaggi del vasto mondo dello Spettacolo del quale Stefano fa parte da molti anni ormai.

Stefano De Martino e il suo veto, cosa non si può fare a casa sua

Tuttavia quando si accede alla sua casa, dal costo di più di 2 milioni di euro, pare che bisogna rispettare alcune importanti regole. Oltre al fatto, come già accennato, di potervi accedere solo tramite invito, durante le feste, che si svolgono fino a tardi, non sarebbe possibile fare qualcosa che, invece, è molto in voga durante i party che avvengono nei locali.

Si parlerebbe addirittura di un vero e proprio veto imposto dal padrone di casa e i che i suoi ospiti devono necessariamente rispettare alla lettera se vogliono partecipare alla festa ed essere, eventualmente, invitati ad altri eventi sui generis. Pena anche la piena disapprovazione di De Martino.

In poche parole lui non vuole assolutamente, come ci comunica il settimanale Oggi, che durante le sue feste casalinghe si realizzino foto o video né per uso personale né tanto meno per condividere poi il tutto sui Social. A quanto pare il conduttore vorrebbe che ciò che accadesse all’interno delle mura domestiche della sua villa rimanesse segreto, tenendo al massimo alla sua privacy e a quella dei suoi ospiti.

E fra di essi, come spiffera sempre la nota rivista, figurerebbero anche bellissime ragazze. Insomma, non è fattibile sapere che cosa accada direttamente durante i party estivi a casa De Martino. Quel che è certo è che la fiesta è grande e che prosegue sempre fino a notte tarda con dj set degni di nota.