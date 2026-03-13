Stasera tutto è possibile, spunta il video del fuorionda: caos dietro le quinte

Il fuorionda di Stasera tutto è possibile con Nek, Brenda Lodigiani e Stefano De Martino è diventato virale: un’improvvisazione da Dirty Dancing e una performance di Se telefonando che ha conquistato il pubblico sui social

In Stasera tutto è possibile, il programma di intrattenimento condotto da Stefano De Martino, i fuorionda sono ormai un fenomeno a parte.

Non si tratta più solo di contenuti extra, ma di vere e proprie chicche che alimentano il divertimento del pubblico e che, grazie ai social, diventano virali.

Uno dei momenti più esilaranti è stato recentemente condiviso sui profili ufficiali del programma, ed è diventato subito un classico del web.

Il fuorionda vede protagonisti Nek, che si esibisce in una performance improvvisata del celebre brano “Se telefonando“, e Brenda Lodigiani, che insieme a Stefano De Martino dà vita a una scena che sembra uscita direttamente da un film.

Un’improvvisazione da Dirty Dancing: la magia dietro le quinte

Il momento clou di questo fuorionda arriva quando Brenda Lodigiani, travolta dall’entusiasmo, si lancia tra le braccia di Stefano De Martino come in una scena di Dirty Dancing.

Con grande sorpresa, Stefano la solleva in aria con una presa da ballo spettacolare, facendo sì che Brenda venga innalzata al cielo in un gesto di pura complicità.

La scena, improvvisata e giocosa, ha immediatamente conquistato il pubblico, che non ha potuto fare a meno di notare la perfetta sincronizzazione tra di due.

Il caos perfetto che conquista il pubblico

Questi fuorionda, che fanno rapidamente il giro dei social e accumulano migliaia di visualizzazioni e commenti, sono ormai diventati un appuntamento immancabile per i fan di Stasera tutto è possibile.

L’interazione tra i protagonisti, il conduttore e gli ospiti non è mai prevedibile, e proprio questa imprevedibilità è uno degli ingredienti vincenti che fa esplodere l’entusiasmo del pubblico.