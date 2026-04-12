Stasera in TV su Rete 4 il controverso remake ‘Travolti dal destino’ con Madonna e Adriano Giannini.

Stasera in Tv Travolti dal destino: dove vedere il film remake con Giannini e Madonna (+ una curiosità)

Il cinema è fatto di scommesse audaci e, a volte, di naufragi spettacolari che diventano cult per le ragioni più impensabili.

Questa sera, domenica 12 aprile 2026, il palinsesto televisivo ci offre l’occasione di riscoprire uno dei titoli più controversi del nuovo millennio: “Travolti dal destino” (Swept Away), in onda su Rete 4 in seconda serata.

Per chi preferisse i tempi dilatati dell’on-demand, la pellicola è disponibile per il noleggio sulle principali vetrine digitali come Apple TV o Google Play.

Firmato da Guy Ritchie nel 2002, il film tenta l’impresa titanica di traslare l’omonimo capolavoro di Lina Wertmüller in un’estetica patinata.

La storia, che vede la viziata ereditiera Amber e il marinaio Giuseppe naufraghi su un’isola deserta, sposta il focus dalla feroce lotta di classe politica degli anni ’70 a uno scontro più superficiale, ma visivamente magnetico, tra ego ipertrofici e mondi inconciliabili.

Un’analisi critica tra eredità e Razzie Awards

Approcciarsi a questo remake richiede l’abbandono del pregiudizio cinefilo più severo per abbracciare una visione quasi documentaristica di un’epoca.

Sebbene la critica internazionale lo abbia travolto con una pioggia di Razzie Awards, incoronando Madonna come peggior attrice e bocciando senza appello la regia del marito di allora, oggi il film può essere letto come una curiosa istantanea della cultura “celebrity” dei primi anni Duemila.

Il film non è solo un remake, ma un esperimento di vita privata portato sul set, dove la dinamica tra regista e musa finisce per divorare il sottotesto sociale della trama originale.

Adriano Giannini compie un lavoro mimetico quasi commovente. La sua voce e la sua fisicità sono l’unico vero ponte emotivo con l’opera della Wertmüller, ed è proprio nel suo sguardo che il film ritrova, a tratti, un briciolo di quella verità selvatica necessaria al racconto.

Al contrario, Madonna interpreta se stessa con una rigidità che, se da un lato penalizza la recitazione, dall’altro enfatizza perfettamente l’insopportabile alterigia del personaggio di Amber.

Curiosità e retroscena di un set “maledetto”

Il fascino del film risiede paradossalmente nelle sue spigolosità e nei dettagli che ne hanno accompagnato la produzione. La regia di Ritchie, solitamente frenetica e urbana, qui si ferma a contemplare le acque cristalline di Cala Luna, in Sardegna, regalando una fotografia che trasforma l’isola in un Eden claustrofobico.

È interessante notare come la stessa Lina Wertmüller, inizialmente favorevole al progetto, abbia poi espresso rammarico per come la satira politica sia stata sacrificata sull’altare del glamour hollywoodiano.

Inoltre, il fallimento commerciale fu così netto che in Inghilterra il film non vide mai la sala, diventando un caso editoriale per la distribuzione home video.

Eppure, proprio questa sua natura ibrida e “sbagliata” lo rende oggi un oggetto di visione affascinante: un incrocio tra omaggio genetico e ambizione pop che, pur non raggiungendo la profondità dell’originale, rimane un pezzo di storia del costume cinematografico che merita un’ultima, consapevole occasione.