“Stanno tutti invitati”, Pio e Amedeo fanno jackpot con gli ospiti: spuntano nomi bomba

C’è un proverbio che dice che il primo amore non si scorda mai. Ecco, per Pio e Amedeo, il ritorno alla televisione sembra un po’ un ritorno al primo amore: dopo il successo cinematografico con Oi vita mia, il duo comico più irriverente della TV italiana è pronto a tornare sul piccolo schermo con “Stanno tutti invitati”, un programma che promette risate a non finire, provocazioni e una parata di ospiti che non ha nulla da invidiare ai grandi eventi televisivi.

Il nuovo show, che andrà in onda su Canale 5, celebra i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo, una carriera che ha conosciuto la sua esplosione vera e propria negli ultimi dieci anni. Il titolo stesso, “Stanno tutti invitati”, sembra quasi un’anticipazione di quello che ci aspetta: un’invasione di star, un mix esplosivo di intrattenimento e comicità pura, con la regia del duo che non perde mai l’occasione per stravolgere le convenzioni.

Un ritorno alle origini

Le registrazioni prenderanno il via il 24 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo, un’ottima location che ha recentemente ospitato anche il ritorno in grande stile di Paolo Bonolis con Taratatà. Con i riflettori puntati su Bergamo, i due comici torneranno a fare quello che sanno fare meglio: prendere in giro con affetto l’Italia e i suoi grandi nomi.

Ma “Stanno tutti invitati” non è solo Pio e Amedeo: la vera grande promessa dello show è la straordinaria parata di ospiti che accompagnerà ogni puntata.

Tra i nomi confermati troviamo Claudio Baglioni, Annalisa, Umberto Tozzi, i Pooh, Belen Rodriguez, Gigi D’Alessio, Luca Argentero, Massimo Ranieri, Nek, Vanessa Incontrada, The Kolors, Michele Zarrillo, Lino Banfi e Sal Da Vinci. E come i due hanno ben sottolineato: “Non li tratteremo in modo convenzionale”.

Quindi, prepariamoci ad assistere a esibizioni fuori dagli schemi, in un programma che promette non solo risate, ma anche un po’ di sberleffo e, perché no, anche qualche scherzo da “bravi ragazzi” alla Pio e Amedeo.

Dopo Felicissima Sera, una nuova scommessa

Il duo comico si prepara a riscattarsi dopo il passo falso della seconda edizione di Felicissima sera nel 2023, che non ha brillato in termini di ascolti. Ma, come ben sappiamo, Pio e Amedeo sono maestri nell’arte di reinventarsi. Questo show non sarà solo un’ennesima celebrazione della loro carriera: sarà l’occasione per tornare a fare quello che hanno sempre fatto meglio, mescolando comicità, goliardia e una buona dose di provocazione.

Per Canale 5, “Stanno tutti invitati” rappresenta anche una scommessa importante, quella di rilanciare il programma come un punto di riferimento per la stagione televisiva. Non solo un ritorno di Pio e Amedeo, ma una proposta innovativa, un mix di musica, ospiti illustri e l’energia di sempre, pronta a coinvolgere il pubblico.

La domanda che tutti si pongono ora è: riusciranno i due comici a confermare il loro status di “re dell’intrattenimento” anche in questa nuova avventura televisiva?