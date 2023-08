Pensavate di non vedere più nuovi inseguimenti della Polizia autostradale tedesca più famosa della tv? Vi sbagliavate di grosso: la stagione 27 di Squadra Speciale Cobra 11 è infatti realtà! Con alcune importanti novità sul fronte del formato e della sua destinazione, la storica serie tedesca è tornata in onda e, come ogni estate, in Italia è Raidue a trasmetterla. Allacciate, quindi, la cintura di sicurezza: si sfreccia!

Quando va in onda la stagione 27 di Squadra Speciale Cobra 11?

I nuovi episodi della serie tv (in onda in Germania dal 1996) vanno in onda a partire da giovedì 3 agosto 2023, alle 21:20, su Raidue.

Le novità di Squadra Speciale Cobra 11

🚨🚨Quando il crimine corre lungo le strade, c'è solo un modo per fermarlo, andare a velocità massima. In prima visione assoluta Squadra Speciale Cobra 11 giovedì alle 21:20 su Rai2🚔🔪 Posted by Squadra Speciale Cobra 11 on Tuesday, August 1, 2023

Nel 2021 il canale tedesco Rtl, che ha sempre trasmesso la serie, ne aveva annunciato una temporanea sospensione: troppo alti i costi di produzione, soprattutto in un periodo in cui si doveva fare i conti anche con i protocolli da rispettare per via della pandemia da Covid-19. Inoltre, si rendeva necessaria una valutazione sul fronte degli ascolti tv, inevitabilmente ridimensionati anche sulla tv generalista tedesca.

Rtl non ha voluto però abbandonare del tutto Squadra Speciale Cobra 11, annunciandone una sorta di reboot, in onda dall’ottobre 2023. Gli episodi, ora, hanno una durata di 90 minuti e non più di 45, diventando di fatto dei film-tv. Inoltre, la loro distribuzione è avvenuta in esclusiva su Rtl+, la piattaforma streaming del canale. La cosa non esclude una sua messa in onda televisiva che, con il nuovo formato, permetterebbe alla rete di avere una serata intera occupata da una sola produzione.

Squadra Speciale Cobra 11 stagione 27, gli episodi

In tutto, gli episodi della ventiseiesima stagione sono tre, in onda dal 3 al 17 agosto.

Primo episodio, 3 agosto 2023

“Operazione Belgio”

Le indagini riguardano una pericolosa organizzazione delinquenziale belga che rapisce persone e le tortura all’interno di container. Per localizzare i prigionieri i due poliziotti tedeschi devono collaborare con i colleghi della polizia belga, impegnata da anni in una guerra contro la criminalità organizzata. Riusciranno Semir e Vicky a salvare i prigionieri e a fermare la terribile serie di crimini?

Squadra Speciale Cobra 11 stagione 27, il cast

Cambia il formato della serie, ma il cast rimane lo stesso dell’ultima stagione andata in onda: ritroviamo Semir (Erdoğan Atalay), storico protagonista della serie, affiancato da Vicky (Pia Stutzenstein) a partire dalla stagione 25. Confermati anche gli altri personaggi entrati nel cast nella stagione scorsa.

Erdoğan Atalay è Semir Gerkhan;

Pia Stutzenstein è Vicky Reisinger;

Patrick Kalupa è Roman Kramer, nuovo capo del distretto;

Christopher Patten è Marc Schaffrath, ispettore del comando di Dortmund ed ex di Vicky;

Gizem Emre è Dana Gerkhan, figlia di Semir, anche lei entrata in Polizia. Nella nuova stagione è incinta di Max (Nicolas Wolf);

Nicolas Wolf è Max Tauber, ex collega di Vicky, diventa poi collega di Dana.

Squadra Speciale Cobra 11, la stagione 28 si farà?

Sì: Rtl ha confermato che la serie proseguirà con nuovi episodi, anche se non è stato annunciato quando andranno in onda e se saranno distribuiti ancora sulla piattaforma Rtl+.

Squadra Speciale Cobra 11, dov’è girato?

Numerose le location utilizzate nel corso delle stagioni, così come le autostrade in cui girare le scene d’azione. La produzione ha sempre scelto autostrade dismesse o non ancora completate, mentre dal 2005 le riprese sono effettuate nella Tfl Germany, replica di un’autostrada realizzata appositamente per riprese cinematografiche, televisive e di pubblicità. È il set cinematografico più grande d’Europa per le riprese di questo genere, con sede a Siersdorf.

Squadra Speciale Cobra 11 stagione 27, dove vederlo?

È possibile vedere la stagione 27 di Squadra Speciale Cobra 11, oltre che durante la messa in onda su Raidue, in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.