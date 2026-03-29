Spoiler Un Posto al Sole: il protagonista pronto a compiere un gesto estremo

Il mese di aprile si apre con risvolti determinanti per le trame di Un Posto al Sole, la storica soap opera di Rai 3 che continua a tessere intrecci complessi tra legalità e sentimenti.

Al centro delle puntate in onda giovedì 2 e venerdì 3 aprile troviamo la figura tormentata di Eduardo. Il giovane, decide di unirsi al suo vecchio gruppo criminale per una nuova rapina.

Il ritorno all’oscurità e l’ombra della giustizia su Eduardo

L’episodio di giovedì si focalizza sulla preparazione logistica del colpo, un momento carico di tensione in cui Eduardo si ritrova immerso in dinamiche che sperava di aver superato.

Tuttavia, i piani della banda si scontrano con l’efficacia delle indagini condotte da Grillo, ormai prossimo a smascherare l’intera organizzazione.

Parallelamente alle vicende poliziesche, Palazzo Palladini diventa teatro di preoccupazioni legate alla salute. Clara e Rosa, allarmate dalle condizioni di Nunzia, si rivolgono a Giulia scoprendo un quadro clinico più complesso del previsto.

Nel frattempo, Cristina cerca di gestire il senso di isolamento derivato dalla partenza di Roberto e Marina. Incoraggiata da Leo e Valentina, la giovane decide di organizzare una festa nella propria abitazione, ma l’iniziativa rischia di generare dinamiche impreviste e difficili da arginare.

Verso la Pasqua: tra crisi amicali e decisioni definitive

Le anticipazioni di venerdì 3 aprile segnano un’ulteriore accelerazione degli eventi. La salute di Nunzia peggiora drasticamente, spingendo Clara a un ricovero d’urgenza in ospedale.

Questo imprevisto medico si sovrappone temporalmente all’azione criminale di Eduardo, che si trova costretto a compiere una scelta definitiva capace di segnare il destino dei suoi complici e il suo stesso futuro.