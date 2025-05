Spoiler turchi tradimento: la drammatica lettera di addio di Ipek

Ancora Ipek, sempre Ipek al centro delle prossime puntate di Tradimento. E saranno ancora dolori per il povero Sezai che pure aveva accolto con gioia il ritorno della figlia. A Guzide l’avvocato ha confidato quanto lo abbia allietato potersi finalmente ricongiungere con Ipek. Sezai le anche proposto di conoscere la figlia. La donna però ha preferito rimandare l’incontro e aspettare il divorzio con Tarik.

Il problema è che Ipek ha in mente una cosa soltanto: rovinare Guzide, che considera responsabile della morte della madre. All’oscuro dei piani della figlia, Sezai le dà la sua carta di credito che Ipek usa per darsi allo shopping più sfrenato. Fin dall’inizio la ragazza farà intendere di non sopportare la presenza di Guzide mettendo addirittura il padre davanti a una scelta.

Ipek proverà a complicare le cose tra Sezai e Guzide, senza però riuscire a incrinare irreparabilmente il loro rapporto. Ma i dolori per Sezai non finiranno. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che il legale troverà una drammatica lettera d’addio scritta dalla figlia e la scoperta lo precipiterà nello sconforto più totale.

Tradimento, spoiler turchi: Sezai trova la lettera d’addio di Ipek

Dalle anticipazioni turche di Tradimento emerge che Ipek vivrà come una sconfitta personale la mancata separazione tra il padre e Guzide. Alla giovane non rimarrà altro da fare che giocarsi la carte dei sensi di colpa. Perciò sparirà nel nulla e al ritorno a casa Sezai troverà una lettera scritta dalla figlia. Il suo contenuto gli farà temere il peggio. Okuyan leggerà frasi allarmanti.

«Ogni volta che Guzide mi guarda rivedo il corpo di mia madre. Non posso tradire la memoria della mamma. Parto per sempre, vado da mia madre». Pensieri come questi faranno presagire una volontà suicidaria da parte di Ipek. Difficile pensare ad altro che non sia un addio in piena regola. Tutto farà credere che la giovane abbia davvero intenzione di farla finita. Sezai, aiutato da Guzide e Oltan, si attiverà subito per rintracciare la figlia.

Allarmato, Sezai correrà alla stazione di polizia. Proprio in quel momento Ali riceverà la telefonata di Guzide. La donna gli comunicherà di aver trovato il posto in cui agganciava il segnale del telefono di Ipek. Grazie all’aiuto di Oltan, la giudice individuerà l’ultimo segnale del telefono della ragazza. Ma la scoperta non sarà per nulla incoraggiante. Sì, perché l’ultimo segnale telefonico captato riporterà alle vicinanze di un lago.

I tre correranno subito al lago per avviare le ricerche della giovane. Le cose precipiteranno quando i sommozzatori recupereranno dalle acque l’auto di Ipek. Ormai certo che la figlia si sia tolta la vita, Sezai si lascerà andare a un pianto sconsolato tra le braccia di Guzide. Non ci sarà modo però di recuperare il corpo che, a detta degli agenti, potrebbe essere caduto in acqua. Ma Ipek ha deciso davvero di farla finita o tutto si risolverà in una messinscena?