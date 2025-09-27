Spoiler La Notte nel Cuore: una drammatica notizia cambia la vita di Esma

Fin dall’inizio della soap Esma è una delle domestiche della famiglia Sansalan. È una ragazza semplice e dolce, decisamente acqua e sapone. Ma come spesso accade nelle dizi turche (e non solo) anche lei finirà per farsi risucchiare da un vortice di passioni e intrighi. Nelle prossime puntate de La notte nel cuore la sua vita cambierà drasticamente e non mancheranno i risvolti drammatici.

La durezza della realtà presenterà il conto a Esma. Nei prossimi episodi la giovane si illuderà che Esat sia davvero innamorato di lei. Ma la reazione del fratello di Cihan non sarà quella che si aspettava. Cihan sarà pronto a prendere le sue parti ma a Villa Sansalan non mancheranno polemiche aspre e contestazioni per la sua decisione.

La notte nel cuore, anticipazioni: una notizia stravolge la vita di Esma

Esma sarà costretta ad affrontare un momento molto teso e delicato nelle prossime puntate. Convinta che Esat ricambi il suo amore, la giovane domestica sarà al settimo cielo quando si accorgerà di aspettare un figlio da lui. Così correrà subito a comunicargli la notizia. Esat però reagirà come la ragazza non si aspettava di certo.

Non solo rifiuterà di stare con lei: le chiederà perfino di abortire. La reazione di Esat precipiterà Esma nella disperazione al punto da indurla a tentare il suicidio. Il suo tentativo di togliersi la vita però andrà fortunatamente a vuoto. La ragazza verrà ricoverata in ospedale e avrà modo di rivelare a Cihan di essere rimasta incinta di Esat.

Irritato dall’irresponsabilità di suo fratello, Cihan prometterà a Esma che Esat la sposerà, costi quel che costi. Nihayet, che rivedrà in Esma il dramma vissuto da giovane, quando il fidanzato la ingravidò cercando di farla abortire (cosa che la madre di Sumru non fece), si confronterà con Sumru e le due donne andranno a parlare con Esma.

Nihayet e Sumru diranno alla domestica che non deve sentirsi obbligata a sposare Esat. Esma alla fine deciderà di abortire. La ginecologa però la metterà sull’avviso: un aborto con ogni probabilità le impedirà di avere altri figli in futuro a causa di un problema all’utero.

Così la giovane porterà avanti la gravidanza mentre Cihan costringerà Esat a sposarla. Durante un brutto litigio per motivi di lavoro Cihan imporrà la sua volontà al fratello obbligandolo a sposare Esma quella sera stessa. Così la ragazza si preparerà a convolare a nozze a Villa Sansalan dove, nel frattempo, non mancheranno le discussioni.

Come era prevedibile il matrimonio tra Esat e Esma accenderà gli animi. I membri della famiglia Sansalan non condivideranno affatto la decisione di Cihan. Ma non perché rifiutino il fatto Esat sia costretto a sposare una donna che non ama. Il nodo della questione sarà uno soltanto: la differenza di ceto sociale. Harika insulterà Esma gridando che suo fratello diventerà marito di una «serva».

Non si renderà conto però che anche Esma si trova nella stanza. Malgrado l’ostilità dei Sansalan, la domestica non si farà intimidire dalle parole sprezzanti di Harika e il matrimonio avrà luogo comunque. Esat e Esma convoleranno a nozze diventando ufficialmente marito e moglie.