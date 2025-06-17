Spoiler La notte nel cuore: il segreto di Sumru viene a galla, Nuh arrestato per omicidio

Ottima partenza per La notte nel cuore. La nuova dizi turca di Canale 5 con Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan e Aras Aydın ha raccolto finora risultati più che soddisfacenti nel corso delle prime quattro puntate. La soap ambientata in Cappadocia ha fatto breccia nel cuore del pubblico conquistando ogni domenica sera una media di 2 milioni di spettatori, attestandosi intorno a uno share del 14%.

Nulla esclude – anzi- che i numeri non possano ulteriormente lievitare nelle prossime settimane, quando le trame del serial drammatico si addentreranno ancor più nel cuore della narrazione. Nelle puntate a venire de La notte nel cuore Sumru e Nuh si troveranno ancora al centro del racconto. Il segreto della donna uscirà alla luce del sole, mentre suo figlio verrà addirittura arrestato per omicidio.

La notte nel cuore, anticipazioni: svelato il segreto di Sumru, Nuh agli arresti per omicidio

Le anticipazioni rivelano che durante la quinta puntata de La notte nel cuore, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 22 giugno, Nuh verrà arrestato. Il fratello di Melek si vedrà accusare di aver investito e ucciso un uomo. La notizia dell’arresto di Nuh sarà un colpo devastante per Melek. La ragazza farà di tutto per far scagionare il fratello dalle accuse e si rivolgerà a Cihan per trovare un aiuto.

Nel frattempo Sumru sarà sempre più tormentata dai sensi di colpa per aver abbandonato i figli Nuh e Melek subito dopo la nascita. La donna rivelerà il suo segreto alla madre, che rimarrà sbalordita nell’apprendere che i gemelli sono suoi nipoti. Ben presto il segreto di Sumru verrà a galla. Hikmet infatti inizierà a indagare sul passato di Nuh, l’uomo che ha rapito il cuore di sua figlia Sevilay.

Il comportamento di Esat amareggerà Cihan che per metterlo in difficoltà proporrà al fratellastro di investire in una società automobilistica. Intanto Sumru dovrà fare i conti con un crescente senso di colpa e proverà a riavvicinarsi ai figli. Ma scoprirà che farsi perdonare dai due fratelli non è impresa facile. Dal canto suo Melek sarà disposta a tutto pur di far uscire di prigione Nuh.

Cihan, al quale come anticipato Melek si rivolgerà per avere aiuto, proverà a rassicurarla. Il giovane ingaggerà un avvocato per tentare di scagionare Nuh dimostrandone l’innocenza. Così facendo però susciterà i sospetti di Samet, che verrà a sapere che Cihan sta cercando di far discolpare Nuh dall’accusa di omicidio. Per tutta risposta, il figlio si difenderà affermando di essere mosso soltanto da un senso di gratitudine.

Pochi giorni prima, infatti, Nuh aveva salvato Sumru da un incendio. Samet, da parte sua, cercherà di cogliere la palla al balzo. Proverà così a sfruttare l’accusa di omicidio pendente su Nuh per allontanare dalla villa sia lui che Melek. Il suo piano però troverà la forte opposizione di Sumru, ben consapevole che in tal caso i suoi primogeniti potrebbero raccontare la verità sul loro (e sul suo) passato a tutta la famiglia.