Splendida Cornice, la luna di miele tra cultura e intrattenimento con tanti colpi di genio

“Rai Cultura è abbastanza lieta di presentare …”. Basterebbe questa introduzione per farsi un’idea di Splendida Cornice, che in quanto a creatività mangia in testa al resto della televisione italiana. Tornato con la seconda edizione su Rai 3 nelle sapienti mani di Geppi Cucciari, la stessa conduttrice sorprende con un balletto ispirato a Fantastico di Raffaella Carrà sulle note di Ballo ballo, un numero che ha fatto impazzire i social.

Per l’occasione la conduttrice ha chiesto aiuto al redivivo Kledi Kadiu, nel ventennio precedente al fianco di Maria De Filippi, già presa in giro per la sua legnosità nell’arte tersicorea quando ancora non esistevano i social. E infatti a sbeffeggiarla era allora il Bagaglino.

Splendida Cornice si conferma una felice luna di miele tra cultura e intrattenimento, un connubio difficilissimo da attuare sul piccolo schermo. Il grandissimo merito è della conduttrice che si carica sulle spalle il programma grazie al suo innato dono della battuta pronta. Il collega Giuseppe Candela di Dagospia su Twitter scrive:

“Geppi è oggettivamente brava. A me piace. Ma non riesce a fare il grande salto. Ha bisogno di progetti larghi, più paraculi e non di queste chiusure in nicchie dal 3%”.

Difficile dargli torto sulla bravura, mentre per quanto riguarda i progetti larghi rimane un mistero il suo sottoimpiego all’interno della televisione italiana, quando potrebbe benissimo condurre un programma su Rai 1 o tranquillamente il Festival di Sanremo.

Naturalmente anche il suo team autorale è di alto livello: l’intervista a Luciano Ligabue – finalmente un grande nome degno della trasmissione – brilla con il momento delle tesi di laurea vere o presunte e all’irresistibile intelligenza artificiale che canta Mon amour di Annalisa con la voce del rocker di Correggio.

VIVA GLI AUTORI: FUNZIONANO LE NUOVE RUBRICHE

Davvero molto belle le rubriche Techetechetrè, con un mix irresistibile tra l’Enzo Biagi di Rotocalco televisivo e l’Arisa di Belve e Lo faccia per me, nel quale l’intervistatore chiede alla gente di inventare un ricordo personale con Silvio Berlusconi. Qualcosa del genere si era visto anche in Che succ3de?, Rai Pipol e naturalmente nel gioiellino G’Day, che merita di vivere nelle creature successive.