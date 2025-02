Gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 6 febbraio 2025, di Splendida Cornice, il programma in onda su Rai 3 dalle 21:20. Alla guida del programma, che unisce cultura e intrattenimento, c’è Geppi Cucciari, affiancata da un corpo di ballo, una band e alcune presenze fisse che rispondono alle curiosità del pubblico sulle proprie materie di competenza.

Splendida Cornice, ospiti 6 febbraio 2025

Pietro Castellitto e Francesco Russo

Ospiti di questa settimana Pietro Castellitto e Giulia Louise Steigerwalt, rispettivamente protagonista e regista del film “Diva Futura”; lo scrittore Francesco Piccolo, in libreria con “Sono qui: m’ammazzi” e Francesco Russo, nel cast della serie M-il figlio del secolo. Ci saranno anche Tony Saccucci, regista del docufilm “Controluce”, il giornalista Antonio Caprarica e la scrittrice Licia Troisi.

I primi ballerini della Scala di Milano

Spazio alle performance dal vivo con le esibizioni dei primi ballerini del Teatro Alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, de Le Sorelle Marinetti e dei Neri per Caso. In collegamento da Torino Rachela Baroni, “la prof in coda” con la sua alunna al fine di farle ottenere il permesso di soggiorno. Roberto Mercadini questa settimana sarà a Marradi, in provincia di Firenze, per le sue pillole di conoscenza, mentre alla lampada sarà ospite Francesca Baerald, artista cartografa.

Splendida Cornice, ospiti fissi

Non mancano in questa puntata i “competenti”, con cui interagisce il pubblico. Tra questi, la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli; la sinologa Giada Messetti e Alberto Penna, autore del libro “Maschi che piangono poco”. I loro interventi avranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi. Ci saranno, poi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini (su indicazione del pubblico dei social) e i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia.

Cos’è Splendida Cornice?

In Splendida Cornice ogni settimana sono invitati in studio personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, per presentare film e libri, ma anche per discutere dei fatti di attualità dei giorni precedenti. Il tutto, con una sana dose di ironia, tra “centoni” e parodie di fiction e programmi tv che coinvolgono gli ospiti stessi.

Splendida Cornice è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie, società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio Paolini, Francesca Papasergi e Federico Vozzi. La regia è di Alessandro Renna.

Splendida Cornice, quando va in onda?

La quinta edizione del programma va in onda da giovedì 9 gennaio 2025, su Raitre.

Splendida Cornice, sigla

Dopo aver rifatto la sigla di Fantastico 3 sulle notte di “Ballo ballo” e quella di Ma che sera con “Tanti auguri”, anche questa edizione ha una sigla nuova, questa volta ispira a “Rumore”, sempre di Raffaella Carrà, con il titolo della canzone che diventa “Pudore”.

La band di Splendida Cornice

Il programma ha anche una band musicale, che accompagna i vari momenti previsti in scaletta e gli ospiti musicali. A guidarla, Nicola “Ballo” Balestri e composta da Tommy Ruggero, Davide Angelica e Daniele D’Alessandro.

Splendida Cornice su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.