Gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, di Splendida Cornice, il programma in onda su Rai 3 dalle 21:20. Alla guida del programma, che unisce cultura e intrattenimento, c’è Geppi Cucciari, affiancata da un corpo di ballo, una band e alcune presenze fisse che rispondono alle curiosità del pubblico sulle proprie materie di competenza.

In Splendida Cornice ogni settimana sono invitati in studio personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, per presentare film e libri, ma anche per discutere dei fatti di attualità dei giorni precedenti. Il tutto, con una sana dose di ironia, tra “centoni” e parodie di fiction e programmi tv che coinvolgono gli ospiti stessi.

Splendida Cornice è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie, società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio Paolini, Francesca Papasergi e Federico Vozzi. La regia è di Alessandro Renna.

Splendida Cornice, ospiti 23 gennaio 2025

Erri De Luca e il suo documentario

Tra i protagonisti della terza puntata lo scrittore Erri De Luca, con la sua ultima opera “L’età sperimentale”, diventata anche un documentario scritto e interpretato dallo stesso autore e disponibile dal 25 gennaio in esclusiva su RaiPlay.

Bruno Voglino e una piccola chef da Gaza

Sarà poi la volta di Bruno Voglino, uno dei più grandi autori televisivi e talent scout, degli attori Carla Signoris, Marcello Cesena e Filippo Nigro e della giornalista Giovanna Botteri. E ancora, dal mondo musicale, il cantautore e musicista Renzo Rubino e la cantautrice Nathalie. Inoltre, in collegamento da Gaza, la piccola chef Renad Attallah e, sempre il collegamento, il MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggi Calabria, celebre per l’esposizione permanente dei Bronzi di Riace.

L’omaggio a Ezio Bosso

Alla lampada di Splendida Cornice l’architetto e artista Paolo Marco Bombonato, noto per i suoi disegni a mano libera che ritraggono pendolari durante i viaggi in treno. Infine, un omaggio a Ezio Bosso che vedrà protagonisti Francesco Libetta, Aylen Pritchin e Luigi Piovano, accompagnati dalla danza di Tiziano Coiro, in arte Kumo, e Gaia De Martino.

Splendida Cornice, ospiti fissi

Non mancano in questa puntata i “competenti”, con cui interagisce il pubblico. Tra questi, la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli; Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore, scrittore, esperto di educazione sanitaria e la docente e divulgatrice Flavia Trupia, esperta di retorica e arte oratoria. I loro interventi avranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi. Ci saranno, poi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini (su indicazione del pubblico dei social) e i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia.

Splendida Cornice, quando va in onda?

La quinta edizione del programma va in onda da giovedì 9 gennaio 2025, su Raitre.

Splendida Cornice, sigla

Dopo aver rifatto la sigla di Fantastico 3 sulle notte di “Ballo ballo” e quella di Ma che sera con “Tanti auguri”, anche questa edizione ha una sigla nuova, questa volta ispira a “Rumore”, sempre di Raffaella Carrà, con il titolo della canzone che diventa “Pudore”.

La band di Splendida Cornice

Il programma ha anche una band musicale, che accompagna i vari momenti previsti in scaletta e gli ospiti musicali. A guidarla, Nicola “Ballo” Balestri e composta da Tommy Ruggero, Davide Angelica e Daniele D’Alessandro.

Splendida Cornice su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.