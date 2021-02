Secondo l’informatissimo Giuseppe Candela di Dagospia, il docu-reality SOS Tata tornerà dopo anni di assenza dal piccolo schermo grazie alla Blu Yazmine del duo Ilaria Dallatana – Francesca Canetta, artefice già dello sbarco de La Caserma su Rai 2.

Il programma per genitori disperati alle prese con bambini pestiferi però non andrà in onda sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Ad ospitarlo sarà il canale Nove del gruppo Discovery. Sempre secondo Dagospia, da qualche giorno sarebbero già iniziati i casting.

Nato come versione locale del format Nanny 911, SOS Tata aveva esordito nell’autunno del 2005 su Fox Life, il canale al femminile di Sky che ha chiuso i battenti nel luglio scorso. A breve distanza, ha iniziato a trasmetterne le puntate anche La7. In tutto sono state realizzate dalla casa di produzione Magnolia otto stagioni fino al 2012, con la puntata del 24 agosto 2011 che ha segnato un record sul canale ex Telecom pari all’8.49 % di share.

Il format lo conosciamo più o meno tutti: una delle tate ha il gravoso compito di gestire gli equilibri di una famiglia minacciati dalla vivacità (e talvolta anche dalla maleducazione) dei figli. Dopo alcuni giorni di osservazione, la protagonista della puntata inizia a rivoluzionare con piccoli accorgimenti l’atmosfera domestica, con genitori riconoscenti per la vita e bambini malinconici per la partenza della tata.

La tata più famosa del programma è stata indiscutibilmente Lucia Rizzi alias Tata Lucia, che grazie alla partecipazione al docu-reality in tutte le otto edizioni si è guadagnata un ruolo da esperta in alcune trasmissioni del daytime, diventando anche autrice di due libri. Le altre tate sono state Adriana Cantisani, May Okoye, Francesca Valla, Renata Scola, Mara Sfondrini e Rita Balloni. All’ottava e ultima edizione è arrivato l’unico tato, Martino Campagnoli. Al momento non è dato sapere se Tata Lucia o qualcun altro delle passate edizioni tornerà a domare le piccole pesti.