Domani, lunedì 7 novembre, a Nyon, in Svizzera, sono in programma i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League e degli spareggi di Europa League e di Conference League.

Si parte alle ore 12.00 con la Champions League, che coinvolge le tre italiane Napoli, Inter e Milan, mentre alle 13.00 toccherà ad Europa League – Juventus e Roma interessate – e a Conference League, con Lazio e Fiorentina.

I sorteggi di Champions League saranno trasmessi in diretta in chiaro solo dal canale 20 di Mediaset, proprio a partire dalle ore 12.00 (anche in streaming su Mediaset Infinity). In studio Benedetta Radaelli con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani, telecronisti di punta per il Biscione della Champions League. Inviata in Svizzera Francesca Benvenuti.

I sorteggi saranno visibili in diretta anche su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. In studio per l’Europa League Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Paolo Condò, mentre per Europa League e Conference League, ci saranno Leo Di Bello con Massimo Marianella e Andrea Marinozzi. L’inviato a Nyon è Francesco Cosatti.

Ricordiamo che gli ottavi di finale di Champions League e gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League e di Conference League sono previsti – con andata e ritorno – a febbraio 2023. Di sicuro non ci saranno sfide tra italiane, in quanto nelle urne non sono previste partite tra squadre della stessa nazione (e tra team che si sono già affrontati nel girone).

Champions League: sorteggi ottavi di finale, le 16 squadre partecipanti

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

Seconde classificate (non teste di serie)

Club Brugge (BEL)

Dortmund (GER)

Frankfurt (GER)

Inter (ITA)

Leipzig (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Europa League: sorteggi spareggi, le 16 squadre partecipanti

Teste di serie

Manchester United (ENG)

Midtjylland (DEN)

Monaco (FRA)

Nantes (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Union Berlin (GER)

Non teste di serie

Ajax (NED)

Barcellona (ESP)

Juventus (ITA)

Leverkusen (GER)

Salzburg (AUT)

Sevilla (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting CP (POR)

Conference League: sorteggi spareggi, le 16 squadre partecipanti

Seconde classificate della fase a gironi di Europa Conference League

Anderlecht (BEL)

Basel (SUI)

CFR Cluj (ROU)

Dnipro-1 (UKR)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Partizan (SRB)

Terze classificate della fase a gironi di Europa League

AEK Larnaca (CYP)

Bodø/Glimt (NOR)

Braga (POR)

Lazio (ITA)

Ludogorets (BUL)

Qarabağ (AZE)

Sheriff (MDA)

Trabzonspor (TUR)